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  4. Marvel'ın 10 Ünlü Erkek Karakteri Kadın Olsa Nasıl Görünürdü?

Marvel'ın 10 Ünlü Erkek Karakteri Kadın Olsa Nasıl Görünürdü?

Marvel'ın 10 Ünlü Erkek Karakteri Kadın Olsa Nasıl Görünürdü?
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet
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Birileri, “Marvel evreninin erkek karakterleri kadın olsa nasıl görünürlerdi”  diye merak etmiş olacak ki, FaceApp programı yardımıyla birbirinden ünlü süper kahramanların cinsiyetlerini değiştirdi ve bu isimlerin 2 X kromozomuyla doğmuş olsalardı nasıl bir yüze sahip olacaklarını ortaya çıkardı. 

Marvel Sinematik Evreni’ne yöneltilen en büyük eleştirilerden birisi, kadın süper kahramanlara çok az yer vermesi olmuştur. Erkek egemen algısını kırmak için mücadele eden Marvel Studios, Brie Larson'ın hayat vereceği ilk kadın süper kahraman Captain Marvel ile bu açığı kapatmak istiyor.

Bununla sınırlı kalmak istemeyen şirket, Captain Marvel’dan sonraki projelerinin çizgi romanlardan tanıdığımız müslüman kadın süper kahraman Ms. Marvel olacağı haberini de vermişti. 

Bored Panda  internet sitesi, ister tepki isterse merak deyin, FaceApp programı yardımıyla Marvel evreninin erkek karakterlerini kadın yaptı. Tom Hiddleston’dan Hugh Jackman’a, Ryan Reynolds’tan Chris Hemsworth’a kadar birçok ikonik süper karaktere hayat veren isimin yer aldığı çalışma, oldukça ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. 

En iyisi aşağıya doğru ilerleyin ve kararı kendiniz verin. Hadi başlayalım!

1- Tom Hiddleston (Loki)

Tom Hiddleston

2- Hugh Jackman (Wolverine)

Hugh Jackman

3- Ryan Reynolds (Deadpool)

Ryan Reynolds

4- Paul Bettany (Vision)

Paul Bettany

5- Chris Hemsworth (Thor)

Chris Hemsworth

6- Mark Ruffalo (Hulk)

Mark Ruffalo

7- Chris Pratt (Peter Quill)

Chris Pratt

8- Chris Evans (Captain America)

Chris Evans

9- Sebastian Stan (Bucky Barnes)

Sebastian Stan

10- Paul Rudd (Ant-Man)

Paul Rudd

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