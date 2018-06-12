Marvel'ın 10 Ünlü Erkek Karakteri Kadın Olsa Nasıl Görünürdü?

Birileri, “Marvel evreninin erkek karakterleri kadın olsa nasıl görünürlerdi” diye merak etmiş olacak ki, FaceApp programı yardımıyla birbirinden ünlü süper kahramanların cinsiyetlerini değiştirdi ve bu isimlerin 2 X kromozomuyla doğmuş olsalardı nasıl bir yüze sahip olacaklarını ortaya çıkardı.

Marvel Sinematik Evreni’ne yöneltilen en büyük eleştirilerden birisi, kadın süper kahramanlara çok az yer vermesi olmuştur. Erkek egemen algısını kırmak için mücadele eden Marvel Studios, Brie Larson'ın hayat vereceği ilk kadın süper kahraman Captain Marvel ile bu açığı kapatmak istiyor.

Bununla sınırlı kalmak istemeyen şirket, Captain Marvel’dan sonraki projelerinin çizgi romanlardan tanıdığımız müslüman kadın süper kahraman Ms. Marvel olacağı haberini de vermişti.

Bored Panda internet sitesi, ister tepki isterse merak deyin, FaceApp programı yardımıyla Marvel evreninin erkek karakterlerini kadın yaptı. Tom Hiddleston’dan Hugh Jackman’a, Ryan Reynolds’tan Chris Hemsworth’a kadar birçok ikonik süper karaktere hayat veren isimin yer aldığı çalışma, oldukça ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

En iyisi aşağıya doğru ilerleyin ve kararı kendiniz verin. Hadi başlayalım!

1- Tom Hiddleston (Loki)

2- Hugh Jackman (Wolverine)

3- Ryan Reynolds (Deadpool)

4- Paul Bettany (Vision)

5- Chris Hemsworth (Thor)

6- Mark Ruffalo (Hulk)

7- Chris Pratt (Peter Quill)

8- Chris Evans (Captain America)

9- Sebastian Stan (Bucky Barnes)

10- Paul Rudd (Ant-Man)