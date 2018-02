Marvel'ın Black Panther'i Gişe Rekorlarını Altüst Etti!

Marvel'ın yeni nesil süper kahraman filmi Black Panther, 235 milyon dolar gişe hasılatı toplayarak tüm zamanların en iyi beşinci açılışına imza attı.

2018'in en çok beklenen filmlerinden biri olan Black Panther, sinema yolculuğuna rekorlarla başladı. Chadwick Boseman'ın ( T'Challa) müthiş oyunculuğu ile hayat bulan efsane çizgi roman kahramanı, Kuzey Amerika'daki 4 bin sinema salonunda toplamda 235 milyon dolar gişe hasılatı toplayarak Marvel Sinematik Evreni'nin en iyi ikinci, tüm zamanların ise en iyi beşinci açılışını gerçekleştirdi.

Marvel'ın ilk siyahi süper kahramanı olarak dikkat çeken Black Panther, bu başarısı ile hakkındaki öngörülerin de iki katına çıktı. İlk hafta sonunda 100 ila 120 milyon dolar arasında bir gişe hastılatı yapacağı tahmin edilen film, herkesi ters köşeye yatırarak etkileyici bir açılışa imza attı.

Black Panther, 248 milyon dolarla Star Wars: The Force Awakens, 220 milyon dolarla Star Wars: The Last Jedi, 208 milyon dolarla Jurassic World ve 207 milyon dolarla Avengers'ın olduğu tüm zamanların en iyi açılışını yapan filmler listesinde beşinci oldu.

Başrollerinde Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o ve Letitia Wright gibi birbirinden başarılı isimlerin olduğu Black Panther, ülkemizde Cuma günü vizyona girmişti.

