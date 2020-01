Marvel'in İlk LGBQT+ Karakteri Çok Yakında Geliyor

Marvel Stüdyo Başkanı ve Yaratıcı Genel Müdür Kevin Feige, Marvel’ in ilk LGBQT+ karakterinin çok yakında ekranlarda olacağını duyurdu.

New York Film Akademisi Soru-Cevap etkinliğinde bir katılımcının, Marvel stüdyolarının sinema dünyasına LGBTQ+ karakterlerini getirmeyi planlayıp planlamadığını sorması üzerine, Feige sinemaseverlerin yüzünü güldüren haberi verdi. Şu anda çekilmekte olan bir filmde LGBQT+ karakteri olduğunu belirten Kevin Feige, filmin çok yakında sinemaseverlerle buluşacağını duyurdu.

Sinemaseverler LGBTQ+ karakterinin, bu Mayıs ayında vizyona girmesi planlanan Black Widow filminde ya da 2022 Mayıs ayında vizyona girmesi planlanan İlk Kara Panter filminde olacağını tahmin ediyor.

Marvel Stüdyolarından Yeni Film Projeleri

Angelina Jolie ve Kit Harrington'ın oynadığı, Kasım ayında vizyona girmesi planlanan The Eternals filminin yanı sıra Şubat 2021 için Destin Daniel Cretton’s Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Mayıs 2021 için Scott Derrikson’s Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve Kasım 2021 için Taika Waititi’s Thor: Love & Thunder film projeleri çalışmaları başladı.