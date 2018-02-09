Marvel'ın Korkunç Karakteri Venom'dan İlk Fragman Geldi

Uzun bir süredir beklenen Venom'dan haber var! Filmin dağıtımcı rolünü üstlenen Sony Pictures Entertainment, geçtiğimiz gün posterini yayınladığı Venom'un ilk fragmanını nihayet görücüye çıkardı.

Marvel Sinematik Evreni’nin korkunç süper kahramanı Venom, The Revenant'taki (Diriliş) performansıyla Oscar adaylığı kazanan İngiliz oyuncu Tom Hardy ile hayat bulacak.

Hatırlayanlar muhakkak olacaktır; Venom, ilk Örümcek Adam üçlemesinin son filminde karşımıza çıkmıştı ve Peter Parker'la çetin bir mücadeye girmişti. 2007 yılından bu yana sorulan "Venom'un solo filmi olacak mı?" sorusu yakın bir zaman önce cevap bulmuş ve Tom Hardy'li set fotoğrafları hepimizi heyecanlandırmıştı.

Nihayet filmden beklenen fragman, dağıtımcı firma Sony tarafından yayınlandı. Marvel stüdyolarından çıkacak filmin yönetmen koltuğunda, Suç Çetesi, Zombieland ve İki Gecelik Aşk gibi başarılı filmlere imza atan Ruben Fleischer oturuyor.

Uzaydan gelen esrarengiz bir organizmanın etkisi altına girerek mutasyona uğrayan Eddie Brock karakterini, 40 yaşındaki İngiliz aktör Tom Hardy canlandıracak. Hardy'e, Woody Harrelson, Michelle Williams Riz Ahmed ve Scott Haze gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner'ın kaleminden çıkan Venom, ülkemizde ABD ile aynı zamanda 5 Ekim 2018'de vizyona girecek.