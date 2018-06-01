Marvel’ın Rekortmen Filmi Black Panther’a Beş Ödül Birden!

Marvel’ın bu seneki gişe canavarı filmi Black Panther, “Crown” adlı fragmanıyla 19. Annual Golden Trailer Awards’da ‘Best of Show' ödülüne layık görüldü.

Ryan Coogler'ın yönettiği Black Panther, Marvel'ın ilk siyahi kahraman filmi olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Marvel Sinematik Evreni'nin en iyi ikinci, tüm zamanların ise en iyi beşinci açılışını gerçekleştiren film, üç hafta sonunda 1 milyar dolar hasılat yapmayı başararak, adını efsaneler arasına yazdırmıştı.

Başrollerinde Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o ve Letitia Wright gibi birbirinden başarılı isimlerin olduğu Black Panther, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Rekortmen filmin “Crown” adlı fragmanı, Los Angeles’taki Ace Hotel’de düzenlenen 19. Annual Golden Trailer Awards’da (Yılın En İyi Fragmanı Ödülleri) törenin en prestijli ödülü olan ‘Best of Show’ ödülünü kazandı.

1999 yılından bu yana gişe rekorları kıran filmlerden bağımsız filmlere, belgesellerden animasyonlara kadar birçok kategoride ödül dağıtan 19. Annual Golden Trailer Awards, sinema endüstrisinin en prestijli ödül törenlerinden bir tanesi.

Black Panther ayrıca, ‘En İyi Aksiyon’, ‘En İyi Aksiyon TV Spotu’, ‘En İyi Müzik TV Spotu’ ve ‘En İyi Gösteri Ödülü’ olmak üzere dört kategoride daha ödüle layık görüldü.

Törende bir diğer Marvel filmi Deadpool 2 ise, "Cable Red" adlı fragmanıyla ‘En İyi Fragman’ ödülünü kazandı.