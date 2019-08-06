Marvel'ın Yeni Filmi The Eternals'a Önemli Takviye

Dunkirk ve Chernobyl yapımlardan tanıdığımız İrlandalı aktör Barry Keoghan, Marvel’ın yeni filmi The Eternals’ın oyuncu kadrosuna katılmak için stüdyo ile masaya oturdu.

Collider’ın aktardığı bilgilere göre, Marvel ile görüşen tek yıldız Barry Keoghan değil. Ayrıca Crazy Rich Asians filminin yıldızı Gemma Chan de merakla beklenen çizgi roman filmi için görüşmelerde bulunuyor.

Marvel imzalı The Eternals’ın oyuncu kadrosunda, Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Salma Hayek (Ajak), Brian Tyree Henry ( Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), Lia McHugh (Sprite) ve Don Lee (Gilgamesh) gibi pek çok yıldız isim yer alıyor.

İngiliz aktris Gemma Chan, Marvel'ın ilk kadın süper kahraman filmi Captain Marvel'da Minn-Erva karakterini canlandırmıştı.

Bununla birlikte Keoghan’ın filmde hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor. Ek olarak, Chan’in de Captain Marvel’da hayat verdiği Minn-Erva rolüne geri dönüp dönmeyeceği ya da aynı anlatı dünyasında tamamen farklı bir karakteri mi canlandıracağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Marvel Studios’un Başkanı Kevin Feige’ın yapımcılığını üstlendiği The Eternals’ın yönetmen koltuğunda Chloe Zhao oturuyor. Matthew ve Ryan Firpo ikilisi tarafından kaleme alınan film, 6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek.

1976 yılında Jack Kirby tarafından yaratılan çizgi roman serisi, Celestial adlı kozmik varlıklar tarafından yaratılan süper güçlü ve ölümsüz bir ırkı temel alıyor.

Kirby’nin ağırlıklı olarak Yunan ve Antik Roma mitolojisinden esinlenerek yarattığı The Eternals, Marvel Sinematik Evreni’nin 25. filmi olarak karşımıza çıkacak.