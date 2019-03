Marvel'ın Yeni Filmi The Eternals için Angelina Jolie Sesleri

Angelina Jolie, süper kahraman filmleri dünyasına ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Marvel Studios, yeni filmi The Eternals'ın başrollerinden biri olarak Oscar ödüllü aktrisi düşünüyor.

26 Nisan’da vizyona girecek Avengers: Endgame ile Marvel Sinematik Evreni’nin ilk perdesini kapatacak olan Marvel, yeni bir anlatı dünyasını kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Stüdyonun hayata geçireceği projelerden birisi, ilk defa 1976 yılında Jack Kirby tarafından yaratılan The Eternals çizgi romanını temel alacak. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige’nin gelecek planlarında çok önemli bir yere sahip olan film, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başladı.

Eternals, Celestial adlı kozmik varlıklar tarafından yaratılan süper güçlü ve ölümsüz bir ırk olarak biliniyor. Kirby’nin ağırlıklı olarak Yunan ve Antik Roma mitolojisinden esinlenerek yarattığı Eternals, ilk çıktığı yıllarda pek fazla tutulmasa da, ilerleyen yıllarda Marvel’ın çizgi roman dünyasında kendine sıkça yer bulmaya başladı.

The Hollywood Reporter , The Eternals’ın beyaz perde uyarlamasında oynayacak isimlerden birisinin Oscar ödüllü aktris Angelina Jolie olduğunu söylüyor. Marvel ile Jolie arasındaki görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan THR , ünlü oyuncunun hangi karakteri canlandıracağının ise henüz belli olmadığını belirtiyor.

Feige’nin yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo ikilisi kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise "The Rider" ile Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen Çinli sinemacı Chloe Zhao oturuyor.

The Eternals, Jolie’nin ilk süper kahraman filmi olacak; ancak 43 yaşındaki aktrisin daha önce Mark Miller’ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan "Wanted" filminde başrol oynadığını da hatırlatalım.

Jolie, şu sıralar 2014 yılında vizyona giren Maleficent’in devam filmi "Maleficent: Mistress of Evil" için Marvel’ın çatı şirketi Disney ile çalışıyor. Amerikalı oyuncunun yaklaşmakta olan projeleri arasında Brenda Chapman’ın fantezi drama türündeki filmi "Come Away" de bulunuyor.