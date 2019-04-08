Marvel, İsmi Sır Gibi Saklanan Yeni Filmini Avustralya’da Çekecek

Marvel’ın Avengers: Endgame sonrasında çizeceği yol haritası yavaş yavaş belli olmaya başladı. Stüdyonun aynı adlı çizgi roman serisine dayanan The Eternals için Angelina Jolie ile masaya oturduğunu biliyoruz. Marvel şimdi de, adı henüz duyurulmamış yeni filmini Avustralya’nın Sidney kentinde çekmeye hazırlanıyor.

Avustralya Federal hükümetinden 24 milyon dolarlık bir fon alan Marvel Studios, yeni filminin çekimleri için ülkenin en büyük kentlerinden birisi olan Sidney’i seçti.

Avustralya Haberleşme ve Sanat Bakanı Mitch Fifield ve Yeni Güney Galler Sanat Bakanı Don Harwin tarafından yayınlanan bültende, söz konusu filmin yalnızca “Başlıksız Marvel Studios Filmi” olarak adlandırıldı.

Filmin prodüksiyonunu Fox Studios Australia üstlenecek. Planda herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Avustralya ikinci kez bir Marvel filmine ev sahipliği yapmış olacak.

Stüdyo, 2017 yılında vizyona giren Thor: Ragnarok’u Avustralya’da çekmişti.

“Ragnarok’un inanılmaz başarısının ardından Marvel’ın yeniden Avustralya’ya dönecek olması bizi çok mutlu etti” diyen Avustralya Haberleşme ve Sanat Bakanı Fifield, proje ile ülkeye 150 milyon dolarlık yeni bir yatırımın geleceğini ve 4.700 yeni iş imkanı doğacağını belirtti.

Thor: Ragnarok’un burada çekildiğini ve karaktere hayat veren Chris Hemsworth’un Avustralyalı olduğunu hesaba katarsak, muhtelemen söz konusu proje Thor’un dördüncü devam filmi olacak.

Marvel, 2008 yılında başlayan Marvel Sinematik Evreni’nin ilk perdesini 26 Nisan’da vizyona girecek olan Avengers: Endgame ile kapatacak. Stüdyonun bu filmden sonra evreni nasıl şekillendireceğini tehmin etmek zor; ancak kesinlikle çok daha fazla film göreceğimizi söyleyebiliriz.