Marvel Kahramanlarının Yaratıcısı Stan Lee Hayatını Kaybetti

Spider-Man, X-Men ve Black Panther gibi birçok ikonik karakterin yaratıcısı olan Stan Lee, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Marvel Comics’in efsanevi yazarı, editörü ve yayıncısı olan Stan Lee, yarattığı birbirinden fantastik karakterlerle, çizgi roman tutkunlarının gözünde gerçek bir süper kahramana dönüştü.

Kariyerine 1939 yılında başlayan Lee, yarım asrı geçkin sürede Marvel evrenine müthiş bir miras bıraktı. Black Panther, Spider-Man, X-Men, Thor, Iron Man, Hulk ve Ant-Man, Lee’nin yarattığı karakterlerden sadece bazıları.

Pazartesi sabahı Los Angeles’taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde hayata gözlerini yuman Lee, 95 yaşındaydı. Lee'nin kızı JC Lee'nin avukatı Kirk Schenck de efsanevi ismin öldüğünü doğruladı.

Öte yandan Lee’nin son birkaç yılı çalkantlılı geçti. Temmuz 2017’de 69 yaşındaki karısı Joan’ı kaybeden Lee, film, TV ve video oyun geliştirmek için kurduğu POW adlı şirketindeki yöneticilere dolandırıcılık davası açtı. Ve Haziran 2018'de Los Angeles Polis Departmanının kendisine yönelik taciz iddialarını araştırdığı ortaya çıktı.

Lee, Jack Kirby, Steve Ditko ve diğerleri ile yaptığı çalışmalarla Marvel’ı küçük bir girişimden, dünyanın 1 numaralı çizgi roman yayıncısına, ardından da küresel bir multimedya devine dönüştürdü.

İkonik isim, Nisan 2014’te Chicago Tribune gazetesine verdiği demeçte şöyle diyor: “Yaptığım şeyin çok önemli olmadığını düşünürdüm. İnsanlar köprüler kuruyor ve tıbbı araştırmalar yapıyor. Ben ise olağanüstü, çılgın şeyler yapan kurgusal insanlar hakkında hikayeler yazıyordum”

Disney Başkanı ve CEO'su Bob Iger yaptığı açıklamada, “Stan Lee, yarattığı karakter kadar sıradışıydı” diyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Stan’in, dünyanın dört bir yanındaki Marvel hayranları için ilham verme, eğlendirme ve bağlantı kurma gücü vardı. Hayal gücünün ölçeği sadece yüreğinin büyüklüğü tarafından aşıldı”

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige ise, “Kimse kariyerime ve Marvel Studios’ta yaptığımız şeylere Stan Lee’den daha fazla etki etmemişti. Stan, hiçbirimizin elde edemeyeceği sıradışı bir miras bırakıyor. Kalbimiz ve dualarımız, kızı, ailesi ve kalplerine dokunduğu milyonlarca hayranı ile birlikte” ifadelerini kullandı.

Stan Lee’nin yarattığı süper kahramanlar arasında en sevdikleriniz hangileri? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!