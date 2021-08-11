Marvel Karakterlerinin Yaratıcılarına Ödenen Para Şaşırttı!

Yeni ortaya çıkan bilgiler ile Marvel karakterlerinin yaratıcılarına ne kadar ödeme yapıldığı belli oldu. MCU (Marvel Cinematic Universe/Marvel Sinematik Evreni), her sene filmlerinden milyarlarca dolar kazanıyor ve bu çoğu insana karakterlerin ve hikayelerin asıl yaratıcılarının çok büyük miktarda paralar kazandığının düşünmesine yol açabiliyor.

The Guardian'a konuşan birden fazla kaynak sayesinde elde edilen bilgiler, Marvel'ın filmlerden elde ettiği gelire kıyasla çizgi roman yazarlarına çok düşük miktarda ödeme yaptığını gösteriyor.

Marvel Karakterlerinin Yaratıcıları Ne Kadar Ödeme Alıyor?

The Guardian'ın birden fazla kaynağına göre bir yazar ya da sanatçının eseri, herhangi bir Marvel filminde herhangi bir şekilde yer aldığı zaman şirket, eseri kullanan kişiye gala için özel bir davetiye ve 5.000 dolarlık bir çek gönderiyor.

Üç farklı kaynak da 5.000 dolarlık çekin belirli bir amaç doğrultusunda kullanılması gibi bir şartın olmadığını, kişinin kendisine verilen parayı istediği gibi harcayabileceğini belirtti. Benzer şekilde eser sahiplerinin kendilerine gönderilen davetiyeyi kabul etme gibi bir zorunluluğu da bulunmuyor. Kişi isterse katılabiliyor isterse katılmıyor.

Haberde ayrıca Thanos'un yaratıcısı Jim Starlin'in Marvel'ın Thanos'u Marvel Sinematik Evreni'nin büyük kötüsü olarak kullanabilmesi için kendisine düşük ödeme yaptığını iddia ettikten sonra daha büyük bir ödeme almak için pazarlık yaptığı belirtildi. Marvel'ın X-Men ve Yenilmezler ile bilinen Roy Thomas'ın ismi ise ancak yoğun ısrar üzerine Loki'nin yapımcılarına eklendi.

Sanatçılar arasında Marvel'dan ödeme almanın zorlaştığı hakkında ortak bir görüş var. Bir kaynak, Guardian'a Marvel'ın ödemesi gereken miktarı telif hakkı üzerinden elde ettiği paralardan çıkardığını söyledi.

Marvel, gizlilik endişelerini ileri sürerek konu ile ilgili bir açıklamada bulunmaktan kaçındı. Bir sözcü, yaptığı açıklamada imzalanan sözleşmeler hakkında konuşmadıklarını belirtti.

İsminin açıklanmasını istenmeyen bir sanatçı, kendisine gerçekten çok korkunç bir teklifte bulunulduğunu ve kendisine işin sonunda verilen paranın sadece 5.000 dolar tutarında olduğunu ifade etti.

Siz Marvel'ın sinematik evrenini karakterleri ve hikayeleri ile zenginleştiren kişilere yapılan ödeme ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.