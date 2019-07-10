Marvel Karakterlerinin Kostümleri Açık Artırmaya Çıkıyor

Marvel içeriklerinin Netflix’teki ömrü son bulmuş olabilir; ancak ikonik süper kahramanların kostümleri yaşamaya devam ediyor. Marvel ve Prob Store, Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist'in kostümlerini açık artırmaya çıkaracak.

Hatırlayacağınız üzere, Disney'in kendi akış servisini kurması nedeniyle, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher, Jessica Jones ve Daredevil gibi Marvel serileri, Netflix’e veda etmek zorunda kalmıştı. Söz konusu dizilerin Disney + hizmetinde devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.

Marvel ve Prop Store, 12 Ağustos - 13 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği etkinlikte Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist’in kostümlerininin online olarak açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

Marvel hayranları, söz konusu müzayede ile Daredevil'in çeşitli kıyafetleri, Luke Cage'in kurşun delikleri olan kapüşonu ve Iron Fist'in maskesi de dahil olmak üzere pek çok parçayı alma şansına sahip olacak. Fakat açık artırmaya çıkarılacak çoğu kıyafet ve aksesuarın -gayet doğal bir şekilde- deformasyona uğradığı da söylemekte fayda var.

Daredevil kostümünün 30.000 ila 50.000 dolar arasında bir paraya alıcı bulması bekleniyor. Keza diğer parçaların da dört veya beş basamaklı meblağlara satılacağı tahmin ediliyor. Kısacası, müzayedeye katılmayı düşünen Marvel hayranlarının büyük bir banka hesabına sahip olması gerekecek. Yine de göz atmaya değer.