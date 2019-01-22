Marvel, Ölüm Döşeğindeki Adamın Son Arzusunu Yerine Getirecek

Marvel Sinematik Evreni’nde hayat verdiği Thor karakteriyle gönlümüzde taht kuran Chris Hemsworth, ölüm döşeğindeki bir adamın herkesten önce Avengers: Endgame’i izlemesini sağlayabilir.

Alexander ismindeki 33 yaşındaki Avustralyalı adam, karaciğer kanseri, ağız kanseri ve lösemiye neden olan Fanconi anemisi hastalığından muzdarip ve ne yazık ki nisan ayında vizyona girecek Avengers: Endgame filminden önce hayatını kaybedebilir.

Alexander, 5 Ocak’ta Marvel’ın Reddit’teki sayfasında bir paylaşımda bulundu. Yazının başlığına ise “Dying Before April: My Endgame”, Türkçe anlamıyla “Nisan Ayından Önce Ölmek: Son Oyunum” adını verdi.

“Karaciğer kanseri, ağız kanseri, kemik iliği yetmezliği. Muhtemelen nisan ayından önce ölmüş olacağım” diyen 33 yaşındaki Avustralyalı adam, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Ben çocuk ya da trafik hikayesi olan biri değilim. Sadece normal bir adamım. 33 yaşındayım, kız kardeşimi üç yıl önce aynı genetik hastalık sebebiyle kaybettim. En azından filme gidecek kadar vaktimin olduğunu sanıyordum ama hastalığım çok ilerlemiş. Herhangi bir önerisi olan var mı?”

Alexander’ın yazısı, Reddit kullanıcıları tarafından inanılmaz bir ilgi gördü. Twitter’da açılan #Avengers4Alexander etiketi kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Endgame’in yönetmenleri Anthony ve Joe Russo, resmi Reddit hesaplarından Alexander ile iletişime dahi geçti. Hatta görünüşe bakılırsa, bu durumdan Chris Hemsworth, diğer adıyla Thor bile haber aldı.

Marvel, “Disney / Marvel’ın bana ulaşacağına dair bana güvence veren birkaç mesajım var” yazan Alexander ile temasa geçti.

Ve mutlu son! Marvel’ın çatı şirketi Disney’in kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen 33 yaşındaki adam, “Disney benimle iletişime geçti ve seçenekleri tartışıyoruz. E-postalarını okuduğumda ağladım. Tüm bunlar için size minnettarım” ifadeleriyle kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Bahsi geçmişken Avengers: Endgame fragmanını da şuraya bırakalım.