MARVEL Realm of Champions Android ve iOS için Yayınlandı!

Geçtiğimiz yılın ekim ayında düzenlenen New York Comic Con sırasında Kabam ve Marvel, Marvel Şampiyonlar Turnuvası oyununun takdire şayan başarılarından sonra yeni bir oyun geliştirmeye başladıklarını duyurmuştu. Aradan geçen bir yıla yakın sürenin ardından MARVEL Realm of Champions ile karşı karşıyayız.

Ülkemizde MARVEL Şampiyonlar Ülkesi ismi ile yayınlanan yeni oyun, tıpkı bir önceki oyunda olduğu gibi Marvel'ın sevilen karakterlerine odaklanıyor. Bu noktada sıkı bir Marvel hayranıysanız, Kabam ve Marvel ortaklığında geliştirilen yeni oyunu da oldukça seveceğinizi söyleyebiliriz.

MARVEL Realm of Champions Konusu ve Hikayesi

Marvel Şampiyonlar Ülkesi'nde Savaş Dünyası isimli gizemli bir gezegene odaklanıyorsunuz.

Eskiden, alternatif gelecekten gelen ve Hulk'ın kötü hali Maestro; kendi Savaş Dünyası'nı kurmak için, parçalanmış gerçeklikleri zorla bir arada topladı. Bu kaynaşık alternatif dönemlerde, bir gün gizli ve bir o kadar da meçhul bir cinayetle ölene dek hüküm sürdü!

Bu gezegen, onu bütünleştiren demir yumruğun yok oluşuyla, eskisinden de derin bir kaosa sürüklendi. Savaşın seyrini lehine çevirmeyi uman Baronlar, topraklarını idare adına iktidara geldi. Bu Gizli Savaş başladığında; Savaş Dünyası'nın sırlarını çözmek ve güçlü bir şampiyon olarak hakkın olan yere çıkmak tamamı ile size bağlı!

Oyunda kullandığınız şampiyonu dilediğiniz şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu sayede hem kişiliğini hem de savaş tarzını dilediğiniz ve istediğiniz yönde özelleştirmeniz mümkün hale geliyor. Ayrıca daha güçlü rakipler için daha güçlü bir şampiyona ihtiyaç duyacaksınız. Tam da bu noktada şampiyonunuzun sahip olduğu tüm donanımları yükseltme şansına da sahipsiniz. Ayrıca oyunun bazı sürükleyici hikaye modları da bulunuyor.

Peki siz Marvel ve Kabam ortaklığında geliştirilen bu yeni mobil oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni oyun sizin dikkatinizi çekti mi ve oynamayı düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.