Marvel's Avengers Beta İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor

Crystal Dynamics ile Eidos-Montreal tarafından geliştirilen video oyununun betası milyonlarca oyuncu tarafından yoğun ilgi gördü. Square Enix, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Marvel's Avengers betasının PlayStation tarihinde en çok indirilen beta olduğunu duyurdu. Peki, Marvel's Avengers betası kaç milyon oyuncu tarafından indirildi? Marvel's Avengers beta indirme sayısı ile ilgili detaylar haberimizde.

Marvel's Avengers'ın beta sürecine ilk olarak video oyununu ön sipariş veren oyuncular katılma hakkına sahip oldu. Daha sonra ise bütün oyuncular beta sürecine erişebildi. Square Enix, video oyununun beta süreci ile ilgili birtakım istatistiki bilgiler de paylaştı. Paylaşılan istatistiki bilgilere göre Marvel's Avengers betasını 6 milyondan fazla oyuncu oynadı. Beta sürecine katılan oyuncular Square Enix'in video oyununda yaklaşık 27 milyon saat harcadı.

Geçtiğimiz haftalarda bir PC oyuncusu oyunun beta dosyalarına erişmişti ve oyunda yer alacak karakterlerin listesini paylaşmıştı. Video oyununda Ant-Man, Black Panther, Captain Marvel, Captain America, Doctor Strange, Falcon, Hawkeye, Hulk, Hulkbuster, Iron-Man, Kamala, Kate Bishop, Mar-Vell, Mockingbird, Quake, Scarlet Witch, She-Hulk, Thor, Vision, War Machine, Wasp, Black Widow, Winter Soldier karakterleri yer alacak.

Marvel Avengers, 4 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyununun PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri ise konsolların çıktığı gün erişime açılacak.

Marvel Avengers, Yüksek donanıma sahip olan bilgisayarlar için 30 GB dosya boyutuna sahip olan yüksek çözünürlük doku paketi sunulacak. Video oyununun PC sürümü ultra geniş ekran desteği, tamamen kişiselleştirilebilir klavye ve fare ayarları, kilidi kaldırılmış kare sayısına sahip olacak.

