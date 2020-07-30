Marvel's Avengers Beta Testi, Fortnite İçeriği Kazandıracak

Square Enix, Crystal Dynamics ve Eidos Montreal, ikinci War Table yayınını gerçekleştirdiler. Canlı yayın sırasında, Marvel's Avengers beta testi hakkında daha fazla bilgi verildi. Bunların yanı sıra, oyunun çıkışı sonrasındaki planlardan ve Fortnite ile yapılacak ortaklık da duyuruldu.

Bildiğiniz gibi Marvel's Avengers beta testi aşamalı olarak oyuncular ile buluşturulacak. İlk War Table yayınında sadece başlangıç tarihleri verilmişti ama ikinci yayın ile artık hem başlangıç hem de bitiş tarihlerini öğrenmiş olduk.

Yeni Marvel's Avengers Beta Testi Detayları Paylaşıldı

Buna göre, 7 - 9 Ağustos 2020 tarihleri öncelikli olarak oyunun PlayStation 4 versiyonunu ön-sipariş ile satın almış olanların erişimine açılacak. Bir hafta sonrasında yani 14 - 16 Ağustos 2020 tarihleri arasında, PC ve Xbox One üzerinden ön-sipariş ile satın almış olanlar beta testine katılım hakkı kazanacaklar. Bu tarihte aynı zamanda beta testi bütün PlayStation 4 kullanıcılarının erişimine açılacak. Yani ön-sipariş ile satın alan veya almayan herkes oyunu deneme şansı bulacak. 21 - 23 Ağustos 2020 tarihleri arasında ise tüm platformlar genelindeki istisnasız herkes betayı indirip oynayabilecek.

Beta testi sırasında üç hikaye görevinin yanı sıra, tek başınıza veya dört oyuncuya kadar kooperatif oynayabileceğiniz görevler, War Zone ve Drop Zones görevleri ve karakter gelişimleri sizi bekleyecek.

Marvel's Avengers çıktıktan sonra, oyun için yeni karakterler yayınlanacak. Ek bir ücret ödemeden sahip olabileceğiniz bu karakterlerden bir tanesi Hawkeye olacak. Bu karakter beraberinde çizgi-romanlardan esinlenilerek oluşturulan ve Marvel's Avengers dünyasını genişletecek orijinal bir hikaye ve yeni bir baş düşman getirecek. Görevleri ise ister tek başınıza isterseniz de kooperatif olarak oynayabileceksiniz.

Son olarak, PlayStation 4 veya Xbox One kullanıcısı olup da Square Enix ve Epic Games hesaplarınızı bağlarsanız ve beta testindeki üç HARM-room meydan okuması tamamlarsanız, Fortnite için Hulkbuster stili ile Hulk Smashers Pickaxe kazanabileceksiniz.

War Table yayını sırasında yayınlanan yeni fragmanlara aşağıdan bakabilirsiniz.