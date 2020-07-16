Marvel's Avengers, bu senenin bir başka süper kahraman oyunu olacak. 4 Eylül 2020 tarihinde çıkması beklenen oyunu, öncesinde denemeniz mümkün olacak. Square Enix, Crystal Dynamics ve Eidos-Montreal tarafından Marvel's Avengers beta testi tarihleri duyuruldu.

Oyunun hikayesi, Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow ve Bruce Banner beşlisinin San Francisco şehrindeki ikinci ofisi açmanın kutlamasını yaptıkları A-Day ile başlayacak. Ne var ki Taskmaster tarafından yapılan terörist saldırı sonrasında, hem şehrin büyük bir bölümü yok olurken hem de Avengers ekibi suçlu durumuna düşüyor. Bunun sonucunda da dağılma kararı alınıyor.

A-Day olayından beş yıl sonra, şehir A.I.M. adı verilen bir örgüt ve eski Avangers üyelerinin kontrolü altındayken, Kamala Khan hem güçlerini hem de A.I.M. ile ilgili komployu keşfettikten sonra Avengers ekibi tekrardan bir araya getirerek A-Day hadisesinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartmak için harekete geçiyor.

Marvel's Avengers Beta Testi Tarihleri Ne Zaman?

Square Enix, Crystal Dynamics ve Eidos-Montreal tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, beta testi süreci üç kademeli olarak oyuncular ile buluşacak. 7 Ağustos 2020 tarihinde öncelikli olarak oyunun PlayStation 4 versiyonunu ön-sipariş ile satın almış olanların erişimine açılacak. Bir hafta sonrasında yani 14 Ağustos 2020 tarihinde, PC ve Xbox One üzerinden ön-sipariş ile satın almış olanlar beta testine katılım hakkı kazanacaklar. Bu tarihte aynı zamanda beta testi bütün PlayStation 4 kullanıcılarının erişimine açılacak. Yani ön-sipariş ile satın alan veya almayan herkes oyunu deneme şansı bulacak. 21 Ağustos 2020 tarihinde ise tüm platformlar genelindeki istisnasız herkes oyunu oynayabilecek.

Ne zamana kadar süreceği belli olmayan beta testi sırasında ana senaryonun bir parçasının yanı sıra kooperatif görevleri ve War Zones ve Drop Zones görevlerini oynayabilecek ve kahraman ve oyunun geçtiği dünyanın gelişimini deneyimleyebileceksiniz.

Son olarak, 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü TSİ 20:00 sıralarında ikinci bir War Table yayını gerçekleştirilecek. Bu yayının içeriğinde, beta testinin içeriğine dahil daha fazla detay sunulacak.

4 Eylül 2020 tarihinde çıkış yapması beklenen Marvel's Avengers, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları ise konsolların çıkış günleri ile eş zamanlı olarak erişime açılacak.