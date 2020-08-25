Marvel's Avengers Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Eğer Marvel's Avengers için sabırsızlanıyorsanız, sizi daha da sabırsızlandıracak bir haberimiz var. Marvel's Avengers çıkış fragmanı, oyunun çıkışına iki haftadan az bir süre kala yayınlandı. Detayları haberimizde.

Marvel's Avengers, Crystal Dynamics stüdyosunun Tomb Raider serisinin bayrağını devrettiği Eidos Montreal ile ortaklaşa geliştirdiği ilk yeni oyunu olacak. 2017 yılında tanıtılan ve ilk detaylarının da E3 2019 fuarında paylaşıldğı Marvel's Avengers, PC (Steam), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için geliştirildi ve Square Enix yayıncılığında 4 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Bildiğiniz gibi bu ay içerisinde platformlar genelinde yapılan beta testleri, yoğun ilgiyle karşılandı ve oyuncular tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bunun farkında olan Square Enix ile geliştiriciler Crystal Dynamics ve Eidos Montreal, sabırsızlık katsayısını arttıracak türden etkileyici bir çıkış fragmanı ile karşımıza çıktılar.

Marvel's Avengers Çıkış Fragmanı: Tabana Kuvvet Aksiyon Dolu

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz, oynanış görüntüleri ile ara sahnelerin harmanlanması ile oluşturulmuş olan fragmanın bir dakikalık bir uzunluğu var. Bilhassa oyunun açılış kısmından aşina olduğumuz sahnelerin bulunduğu fragmanda, karakterlerimizi ve oynanış etkileyici hareketlerini görebilmek mümkün oluyor. Ayrıca başta MODOK olmak üzere, senaryo boyunca başımıza tebelleş olacak düşmanlarımız da sahneye çıkıyorlar. Genel olarak bakıldığında, beklentilerimiz doğrultusunda tabana kuvvet aksiyon dolu bir sunumun olduğunu söyleyebiliriz.

Keyifli seyirler dileriz!

Marvel's Avengers Detayları

Marvel's Avengers oyununun hikayesi A-Day ile başlıyor. Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow ve Bruce Banner, San Francisco şehrindeki ikinci ofisi açmanın kutlamasını yapmaktadırlar. Ne var ki Taskmaster tarafından yapılan terörist saldırı sonrasında hem şehrin büyük bir bölümü yok olurken hem de suçlu durumuna düşen Avengers ekibi dağılma kararı alıyor.

Bu olaydan beş yıl sonra, şehir A.I.M. adı verilen bir örgüt ve eski Avangers üyelerinin kontrolü altındayken, Kamala Khan hem güçlerini hem de A.I.M. ile ilgili komployu keşfettikten sonra Avengers ekibi tekrardan bir araya getirerek A-Day hadisesinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartmak için harekete geçiyor.

Ana senaryo dışında Hero Missions ve War Zones modları da olacak. War Zones, takım tabanlı görevler tamamlamaya dayalı bir mod oluyor. İster yapay zeka karakterlerle, isterseniz de dört kişiye kadar kooperatif olarak oynayabilmeniz mümkün oluyor. Her bir görev, takımınızın büyüklüğüne ve oyuncu seviyesine göre dinamik olarak ölçeklendiriliyor. Hem tek kişilik hem de senaryonun bir parçası olacak Hero Missions ise ekibinizi tekrardan bir araya getirirken her bir karakterin kendisine özgü yeteneklerinin sergilenebilmesi için tasarlanmış.

Marvel's Avengers oyundaki kahramanlarınızı farklı şekillerde özelleştirebilmeniz de mümkün olacak. Her bir kahraman kendisine özgü güçlerine bağlı kalacak olsalar da, üzerindeki teçhizata ve açtığınız yeteneklere bağlı olarak oynanış esnekleşecek. Bunun yanı sıra her bir kahramanın, birçoğu klasik hareketlerden esinlenilmiş açılabilir ve özelleştirilebilir dinamik kombinasyonları, Heroic hareketleri, gerçek yetenekleri ve simgesel hareketleri olacak. Bunların dışında kahramanlarınızın klasik, hayranların favorisi ve orijinal kıyafetler ile özelleştirebileceksiniz.

Son olarak, Marvel's Avengers oyununun çıkışı sonrasında yeni indirilebilir içerikler de yayınlanacak. Bu içerikler ile yeni bir kahraman ve bölgeler ve hikaye bölümü eklenecek ve oyuna sahip olan herkes, ek bir ücret ödemeksizin erişim sağlayabilecek.

Marvel's Avengers En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: i3-4160 veya AMD eşdeğer bir işlemci

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (en az 2 GB VRAM)

DirectX: DirectX 12

Depolama Alanı: 75GB HDD kullanılabilir alan

Marvel's Avengers Önerilen Sistem Gereksinimleri