14 Ağustos tarihinde PC ve Xbox One platformları üzerinden Marvel's Avengers oyununu ön sipariş verenler betaya katılım hakkına sahip oldu. Beta sürecine katılan bir PC oyuncusu, Marvel's Avengers oyununun beta dosyalarında yer alan kodlara erişti. Beta kodlarında Marvel's Avengers oynanabilir karakter listesi ortaya çıktı. Ortaya çıkarılan oynanabilir karakter listesi ile ilgili detaylar haberimizde.

Marvel's Avengers Oynanabilir Karakter Listesi Gün Yüzüne Çıktı

Marvel's Avengers'ın beta süreci ilk olarak 7 Ağustos tarihinde PlayStation 4 üzerinden ön sipariş veren oyuncular için gerçekleşti. İkinci beta ise 14 Ağustos tarihinde PC ve Xbox One platformları üzerinden ön sipariş oyuncular için başladı. PC oyuncusu, Marvel's Avengers oyununun beta dosyalarına erişti. Beta dosyalarına erişim sağlayan PC oyuncusu, oynanabilir karakterlerin her bir tanesinin "UnlockPlayableCharacter_" ön ekiyle adlandırıldığını farketti. PC kullanıcısı tarafından ortaya çıkarılan oynanabilir karakter listesinde 23 adet karakter bulunuyor.

PC kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiye göre oyunda Ant-Man, Black Panther, Captain Marvel, Captain America, Doctor Strange, Falcon, Hawkeye, Hulk, Hulkbuster, Iron-Man, Kamala, Kate Bishop, Mar-Vell, Mockingbird, Quake, Scarlet Witch, She-Hulk, Thor, Vision, War Machine, Wasp, Black Widow, Winter Soldier karakterleri yer alacak.

Marvel's Avengers Çıkış Tarihi

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Marvel Avengers, 4 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri ise konsolların çıktığı gün erişime açılacak. Merakla beklenen video oyununun açık betası ise 21 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Marvel Avengers, PC platformunda ultra geniş ekran desteği, tamamen kişiselleştirilebilir klavye ve fare ayarları, kilidi kaldırılmış kare sayısı ile birlikte keyifli bir oyun deneyimi sunacak. Yüksek donanıma sahip olan bilgisayarlar için 30 GB dosya boyutuna sahip olan yüksek çözünürlük doku paketi sunulacak.