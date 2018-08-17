Marvel’s Iron Fist’in İkinci Sezonundan Yeni Fragman

Netflix’in süper kahraman dizisi Marvel’s Iron Fist’in ikinci sezonundan yeni bir fragman daha yayınlandı. Teaser, yeni sezonda bizleri nelerin beklediğine dair önemli ipuçları veriyor.

İlk sezonuyla hiç de fena sayılmayacak bir başarı yakalayan Iron Fist, ikinci sezonu ile 7 Eylül’de geri dönecek. Marvel-Netflix ortaklığının ürünü olan dizinin yeni sezonunda, beklenildiği gibi 13 değil, yalnızca 10 bölüm izleyeceğiz. Bu kararda, Netflix’in ikinci sezona olan inancının az olmasından ziyade, hikaye anlatım süreciyle ilgili izleyicilerden gelen şikayetler etkili olmuş olabilir.

Iron Fist, platformun ilgi gören yapımlarından biri olmasına rağmen, sıkıcı aksiyon sahneleri ve gereğinden fazla uzatılan olay kurgusu nedeniyle eleştirileri oklarının hedefinde kalmıştı. Neyse ki Marvel bu eleştirileri dikkate almışa benziyor.

Iron Fist’in ikinci sezonunun yayınlanmasının ardından, bir başka Marvel-Netflix yapımı Daredevil’in de üçüncü sezonu ile geri dönmesi bekleniyor. Öte yandan Netflix’in Disney ile olan içerik sözleşmesi 2019 yılında ona erecek. Bu tarihten itibaren Netflix’teki Walt Disney, Pixar, Lucasfilm ve Marvel yapımları Disney’in kendi çevrimiçi yayın platformuna geçecek; ancak buna rağmen, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher ve The Defenders gibi Marvel dizilerinin Netflix kütüphanedeki yerlerini koruması bekleniyor.