Yeni Marvel’s Spider-Man oyunundan bir müjdeli haber daha geldi. "PlayStation 4 ve PlayStation 5 arasında Marvel’s Spider-Man: Miles Morales kayıt dosyası aktarımı yapılacak mı?" sorusu cevabını buldu. Detaylar haberimizde.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, hem mevcut nesil hem de yeni nesil versiyonlarıyla birlikte PlayStation 5 konsolunun çıkış gününde oyuncuların beğenisine sunulacak. Eğer halihazırda PlayStation 4 versiyonunu ön-sipariş ile almışsanız, ücretsiz olarak PlayStation 5 versiyonuna yükseltebilecek ve bu sayede daha kaliteli görsellik ve akıcılık ile oynayabilmeniz mümkün olacak. Ultimate Edition yükseltmesi yapmak isterseniz de ekstradan $20 / €20 harcama yapmanız gerekecek.

PS5, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Kayıt Dosyası Aktarımı Destekleyecek Mi?

Bildiğiniz gibi son günlerde nesil geçişine denk gelen bazı oyunlar ile ilgili olarak Sony cephesinden üzücü haberler almıştık. Öyle ki Marvel’s Spider-Man ve Yakuza: Like a Dragon oyunlarının PlayStation 5 versiyonlarına geçiş yaptığınızda, PlayStation 4 versiyonlarından kayıt dosyası aktarımı yapabilmek mümkün olmayacak. Bu da her şeye baştan başlamanın gerekeceği anlamına geliyordu ki son derece can sıkıcı bir durum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neyse ki böyle bir durum yeni Marvel’s Spider-Man oyununda başımıza gelmeyecek.

Yes, your Miles PS4 save can be transferred to PS5 — James Stevenson (@JamesStevenson) September 29, 2020

Twitter üzerinden bir hayranın sorduğu soruya cevap veren Insomniac Games Topluluk Yöneticisi James Stevenson, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oyununu yeni nesil versiyonuna yükseltirken kayıt dosyası aktarımı yapabilmenin de mümkün olacağını teyit etti. Şu an için sistemin nasıl işleyeceğine dair herhangi bir şey söylenmiş değil ama oyunun çıkışına yakın bir zamanda merak edilen tüm detayların paylaşılacağı söyleniyor.

Her ne olursa olsun, PlayStation 5 versiyonuna geçiş sonrasında her şeye baştan başlamamak son derece sevindirici bir haber oldu. Umarız ilerleyen zamanlarda daha başka PlayStation 5 yükseltmesine imkan veren oyundan bunun gibi müjdeli haber alabiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.