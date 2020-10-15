Yeni Marvel's Spider-Man Miles Morales Oynanış Videoları Yayınlandı

Yeni Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oynanış videoları gelmeye devam ediyor. Game Informer, çok uzun olmayan ama hoşunuza gidebilecek iki yeni video ile karşımıza çıktı. Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasının ünlü mecralarından olan Game Informer, kapağına sabırsızlıkla beklenen oyunları bir bir konuk ediyor. Seçilen oyun ile ilgili olarak geliştirici stüdyo ile röportajlar yapılıyor ve yeni detaylar ve yeni oynanış videoları belirli aralıklar ile oyuncuların beğenisine sunuluyor. Bu ay ise Insomniac Games tarafından PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmiş olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales derginin kapağını süslüyor.

Yeni Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Videolarını Kaçırmayın

Yakın bir zaman önce yayınlanan ve ana düşmanlardan biriyle yaptığımız çatışmanın gösterildiği oynanış videosunun ardından, Game Informer iki yeni videoyu daha yayına verdi. Bunlardan bir tanesi, ana oyundaki ana karakterimiz Peter Parker ile olan iken diğeri ise Spider-Cat ekranımıza geliyor.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales hakkında daha önceden verilen detaylarda Peter Parker karakterinin Miles Morales için bir usta konumunda olacağını ve onun izinden gideceği belirtilmişti. Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz ilk videoda ise ikilinin New York şehrinin en kötü şöhretli karakterlerinden birine eşlik edişlerini görebiliyoruz.

İkinci videoda ise ilk olarak Spider-Island: I Love New York City adındaki Marvel Comics serisinin ilk sayısında görünen Spider-Cat sahneye çıkıyor. Earth-999 evreninden olan Spider-Cat, Cat Mutate kökeninden geliyor. Videoda da göreceğiniz üzere bu sevimli pisicik ile bir yan görev sırasında tanışıyoruz. Kendisi bazı kötü niyetli kişiler tarafından kaçırılmış ve biz de onu bulup, esas sahibine teslim ediyoruz. Görevin tamamlanmasından sonra ise bu pisicik Spider-Cat adıyla bize katılıyor ve çatışmalarda destek kuvvet görevi görüyor.

Game Informer tarafından belirtilene göre, ay boyunca Marvel’s Spider-Man: Miles Morales hakkında daha fazla şey paylaşılacakmış. Bu bağlamda yeni detaylar ve yeni oynanış videoları ile karşılaşacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz.

PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmiş ve Marvel’s Spider-Man için bağımsız bir genişletme paketi olacak olan oyun, 12 Kasım 2020 tarihinde hem mevcut nesil hem de yeni nesil için satışa sunulacak.