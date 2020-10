Eğer Marvel’s Spider-Man oyununu sevmişseniz, benzer bir deneyim sunacak bir devam oyunu geliyor. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales geliştirilme süreci tamamlandı. Detaylar haberimizde.

Insomniac Games tarafından geliştirilmekte olan devam oyunu, Haziran ayında gerçekleştirilen PlayStation 5 sunumunda duyurulmuş ve geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen bir diğer PlayStation 5 sunumunda da ilk oynanış gösterimi ile karşımıza çıkmıştı.

Marvel’s Spider-Man için bağımsız bir genişletme paketi olarak geliştirilmiş olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ana oyunun bir yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek. Hikayeye göre Noel tatili gecesinde bir enerji şirketi ile yüksek teknolojili suç ordusu arasında bir çatışma patlak veriyor. Ne şans ki ana karakterimizin evi tam da bu çatışmanın ortasında bulunuyor. Dahası ise bir güç tarafından yeni evi yok edilmekle tehdit edilen Miles Morales, New York şehrini kurtarmak için harekete geçiyor. Senaryo boyunca da Peter Parker karakterine göre daha farklı akrobatik hareketlere, becerilere ve güçlere sahip olacak bu güçlerinde ustalaşmaya çalışırken bir yandan da yeni Spider-Man olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

Oyun her ne kadar PlayStation 5 için duyurulmuş olsa da, Sony Interactive Entertainment oyunculara hoş bir sürpriz yaparak PlayStation 4 için de geliştirilmekte olduğunu müjdelemişti. Dahası ise PlayStation 4 versiyonunu almış olan oyuncuların PlayStation 5 versiyonuna ücretsiz yükseltebilmelerinin yanı sıra, kayıt dosyası aktarımı yapabilmeleri de mümkün olacak. Eğer Marvel’s Spider-Man Remaster versiyonunu barındıran Ultimate sürümüne yükseltmek isterseniz de fazladan $20 / €20 harcama yapmanız gerekeceğini de söylemeden geçmeyelim.

Yeni nesil PlayStation için satışa sunulacak olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, 4K, HDR ve Işın İzleme desteğinin yanı sıra 60 FPS, DualSense ile uyarlanabilir tetikler ve dokunsal geri bildirim, üç boyutlu ses ve SSD sayesinde kısalan yükleme süreleri gibi gelişmiş özelliklere sahip olacak.

Insomniac Games bugün Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ile ilgili sevindirici bir duyuru daha yaptı. Twitter üzerinden yapılan esprili bir paylaşım ile oyunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümlerinin geliştirilme süreçlerinin tamamlandığı müjdelendi.

We are pleased to announce that #MilesMoralesPS5 and #MilesMoralesPS4 have Gone Gold and will be sneaking into your hearts globally on November 12th! #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/YSrtL2pE6h