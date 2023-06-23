Eleştiriler Büyüyor: Marvel'ın Secret Invasion'da Yapay Zeka Kullandığı Ortaya Çıktı!

Marvel, Emilia Clarke, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir ve Olivia Colman gibi yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun yer aldığı son dizisi "Secret Invasion"ın yapımında yapay zekâ kullandığı için eleştirilere maruz kalıyor.

Tepkiler, dizinin jeneriğinin oluşturulmasında yapay zekânın kullanılmasından kaynaklanıyor. ABD'li baş yapımcı ve yönetmen Ali Selim, daha önce iş birliği yaptıkları bir görsel efekt şirketi olan Method Studios'un jeneriği oluşturmak için yapay zekâ kullandığını doğruladı.

Selim bu kararı, jeneriğin dizinin "Skrull" olarak bilinen şekil değiştiren yaratıkların dünyayı istilası temasıyla uyumlu olduğunu belirterek gerekçelendirdi. Sürecin fikirlerin, temaların ve kelimelerin sunulmasını içerdiğini ve bunların daha sonra insanlar tarafından yapılan bazı değişikliklerle yapay zekâya yaptırıldığını açıkladı.

Sektörde Yapay Zeka Kullanımı Eleştirilerin Odağında

Yapay zekânın film endüstrisinde kullanılması hem sanatçılar hem de hayranlar tarafından eleştiriyle karşılandı. Marvel Studios, sanatçıların iş fırsatlarını ellerinden alma potansiyeli ve yapay zekâ kullanımını çevreleyen etik kaygılar nedeniyle eleştirildi.

TV dizileri, filmler ve oyunlar için görsel senaryo yazarı olan Jon Lam, sosyal medyada hoşnutsuzluğunu dile getirerek, yapay zekâ kullanımının hâlihazırda Amerika Yazarlar Birliği (WGA) öncülüğünde devam eden greve destek veren sanatçı ve yazarların mağduriyetlerini artırdığını vurguladı.

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