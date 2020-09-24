Marvel's Spider-Man PlayStation 5 Versiyonu için Yükseltme Yapılabilecek Mi?

Oyuncular tarafından merak edilen bir soru daha bugün cevabını buldu. Marvel’s Spider-Man, PlayStation 5 versiyonu yükseltmesi yapılabilecek mi? Sony Interactive Entertainment, bu sorunun cevabını verdi. İşte o merak edilen sorunun cevabı!

Insomniac Games stüdyosu şu anda Marvel’s Spider-Man: Miles Morales üzerinde çalışıyor. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyun, son oyun için bir devam niteliği taşıyacak ve adını veren Miles Morales karakterinin rolünde olacağız.

Yeni oyununun nesil geçişine denk geleceğinin resmiyet kazanması, elbette bir takım soruları da beraberinde getirmişti. Bildiğiniz gibi PlayStation 4 çıkan oyunlar, yayıncı ve geliştiricilerin kendi kararları doğrultusunda PlayStation 5 versiyonlarına ücretsiz olarak yükseltilebiliyor. Haliyle Marvel’s Spider-Man oyununun da Remaster versiyonuna yükseltilip yükseltilmeyeceği de merak konusu olmuştu.

Marvel’s Spider-Man, PlayStation 5 Versiyonuna Yükseltme Mümkün Mü?

Sony Interactive Entertainment yaptığı son açıklama ile oyuncuları bir hayli üzdü. Öyle ki, Marvel’s Spider-Man oyununu geriye uyumluluk desteği sayesinde PlayStation 5 üzerinde oynayabileceksiniz. Ancak Remaster versiyonuna yükseltme yapamayacaksınız. Erişim sağlamanın tek yolu, ne yazık ki Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition almaktan geçiyor ki fiyatının da $70 / €80 olduğunu hatırlatalım. Yani yenilenmiş versiyon ne dijital ne de kutulu olarak bağımsız bir şekilde satışa sunulmayacak.

Son olarak, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oyununun standart PlayStation 4 versiyonunu satın alırsanız, PlayStation 5 versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabileceksiniz ama Ultimate Edition yükseltmesi için cebinizden fazladan bir $20 / €20 daha çıkartmanız gerekecek.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Konusu

Orijinal oyunun bir yıl sonrasında geçecek olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales hikayesi şöyle: Noel tatili gecesinde bir enerji şirketi ile yüksek teknolojili suç ordusu arasında bir çatışma patlak verir. Ne şans ki ana karakterimizin evi de bu çatışmanın tam ortasındadır. Senaryo boyunca Peter Parker karakterine göre daha farklı güçlere sahip olacak Miles Morales, bu güçlerinde ustalaşmaya çalışırken bir yandan da yeni Spider-Man olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek.