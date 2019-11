Marvel ve DC Karakterleri Karşı Karşıya Gelebilir

Hem Marvel hem DC evreninin içerisinde bulunan ünlü yönetmen James Gunn, her iki evrenin aynı filmde karşı karşıya gelebileceğini belirtti.

Gişe Rekorları Kırabilir

Son zamanlarda film stüdyolarının pek de anlam verilemeyen davranışlar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlara rağmen durumu toparlamak için uğraşan birilerinin olduğunu görmek güzel. Guardians of the Galaxy ve The Suicide Squad filmlerinin yapımında önemli bir rol oynayan James Gunn, sosyal medya hesabı üzerinden oldukça heyecanlandıran bazı paylaşımlarda bulundu.

Instagram hikayeler üzerinden kendisine sorulan "DC vs Marvel filminin mümkün olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna cevap veren Gunn, "Geçmişte hiçbir şekilde söylemezdim." dedi ve devam etti "Ama bugün her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum."

Böyle bir olasılığın hayata geçmesi durumunda her iki tarafında geniş izleyici kitlesinin birleşeceğini ve belki de tarihi gişe rekorlarının kırılacağını söyleyebiliriz. Yine de bu şekilde bir birlikteliğin olması ve bunun perdeye dökülmesi için uzun bir sürenin geçmesi gerekiyor.