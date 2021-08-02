Marvel's Avengers etkinliği ile Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı arttı. Yeni genişletme paketinin gelişi öncesinde yaşanan bu sıçrama, Square Enix cephesinde yüzlerin gülmesini sağladı. Peki şu anda kaç kişi Steam'de Marvel's Avengers oyunuyor? Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geride bıraktığımız hafta yapılan duyuru ile Marvel’s Avengers için ücretsiz hafta sonu etkinliği gerçekleştirilmiş, Crystal Dynamics ve Eidos Montreal stüdyoları tarafından geliştirilen oyunun 29 Temmuz - 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynanması sağlanmıştı. Square Enix tarafından Black Panther genişletmek paketinin yayınlanması öncesinde gerçekleştirilen bu etkinlik ile elbette oyuncuların oyuna çekilmesi hedeflenmişti. Görünüşe göre Japonya menşeli yayıncı hedefine ulaşmış. En azından şu anlık genel gidişat bu yönde diyebiliriz.

Gerek istatistiklerin gerekse de yaklaşan indirimler ile ilgili detayların tutulduğu SteamDB, etkinliğine dair önemli detayları bugün itibarıyla paylaştı.

Bildiğiniz gibi Marvel’s Avengers oyununun çıkış döneminde, Steam mağazası üzerinde 30.000 oyuncunun eş zamanlı olarak oyunu oynadığını görmüştük. Ne var ki bu sayı zamanla azalmış ve büyük bir kesim oyunu oynamayı bırakmıştı. Normal zamandaki eş zamanlı oyuncu sayısının 500 ile 600 arasında gidip geldiğine şahit olmuştuk.

Marvel's Avengers etkinliği ile Steam Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru

Hafta sonu etkinliği ise henüz oyunu deneme fırsatı bulamayan oyuncuların da katılımı ile Marvel’s Avengers eş zamanlı oyuncu sayısında kısa sürede büyük bir sıçramaya sahne oldu. Öyle ki, on yedi kat artış ile 10.224 gibi önemli bir seviyeye ulaşmış durumda olduğu görüldü. Şu anda ise 6.180 oyuncunun aktif olarak oynamaya devam ediyor. Ancak esas merak edilen, bunun kalıcı olup olmayacağı. Eğer olacaksa da ne kadar süre ile devam edeceği. Black Panther genişletme paketi elbette büyük bir önem arz edecek.

Öte yandan, deneme sürecinde oyundan memnun kalan kullanıcılar için PlayStation mağazasında 5 Ağustos 2021 tarihinde, Steam mağazasında ise 11 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek olan % 40 oranında bir indirim kampanyasının devam ettiğini hatırlatalım. Tam sürüme geçmeniz durumunda, kaydettiğiniz ilerlemenin tamamı aktarılacak.

Marvel’s Avengers Konusu

Marvel's Avengers oyununun hikayesi A-Day ile başlıyor. Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow ve Bruce Banner, San Francisco şehrindeki ikinci ofisi açmanın kutlamasını yapmaktadırlar. Ne var ki Taskmaster tarafından yapılan terörist saldırı sonrasında hem şehrin büyük bir bölümü yok olurken hem de suçlu durumuna düşen Avengers ekibi dağılma kararı alıyor.

Bu olaydan beş yıl sonra, şehir A.I.M. adı verilen bir örgüt ve eski Avangers üyelerinin kontrolü altındayken, Kamala Khan hem güçlerini hem de A.I.M. ile ilgili komployu keşfettikten sonra Avengers ekibi tekrardan bir araya getirerek A-Day hadisesinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartmak için harekete geçiyor.