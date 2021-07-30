Marvel’s Avengers Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilir Oldu

Marvel’s Avengers hafta sonu ücretsiz oynanabilecek. Eğer oyunu henüz denememişseniz, bu sizin için oldukça iyi bir fırsat olacak. Detaylar haberimizde.

Crystal Dynamics ve Eidos Montreal tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından da yayınlanan Marvel's Avengers, PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için 14 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulmuştu. Aksiyon ve macera türündeki oyun, 18 Mart 2021 tarihinde de PlayStation 5 ve Xbox Series kullanıcılarıyla da buluşmuştu.

Marvel's Avengers oyununun hikayesi A-Day ile başlıyor. Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow ve Bruce Banner, San Francisco şehrindeki ikinci ofisi açmanın kutlamasını yapmaktadırlar. Ne var ki Taskmaster tarafından yapılan terörist saldırı sonrasında hem şehrin büyük bir bölümü yok olurken hem de suçlu durumuna düşen Avengers ekibi dağılma kararı alıyor.

Bu olaydan beş yıl sonra, şehir A.I.M. adı verilen bir örgüt ve eski Avangers üyelerinin kontrolü altındayken, Kamala Khan hem güçlerini hem de A.I.M. ile ilgili komployu keşfettikten sonra Avengers ekibi tekrardan bir araya getirerek A-Day hadisesinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartmak için harekete geçiyor.

Ana senaryo dışında Hero Missions ve War Zones modları da bulunan oyun için her ne kadar zaman içerisinde yeni içerikler ile sayısız güncellemeler yayınlanmış olsa da, ne yazık ki oyuncular tarafından pek fazla kabul gördüğünü söyleyemeyiz. Bu durumu aktif oyuncu sayısını arttırarak düzeltmeye çalışan Square Enix, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı duyuru ile bu hafta sonunda ücretsiz olarak oynanabileceğini belirtmişti.

Marvel’s Avengers Hafta Sonu Ücretsiz Oldu!

Bugün itibarıyla başlayan program kapsamında oyuncular, Marvel’s Avengers oyununu 29 Temmuz - 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 ve Stadia üzerinde ek bir ücret ödemeden oynayabilecekler. 4X XP etkinliğine de katılımda bulunabileceğiniz bu süreçte, oyun ile ilgili bütün içeriklere ve modlara kısıtlamasız erişim sağlayabileceksiniz.

Eğer oyun hoşunuza gider ve tam sürüme geçiş yapmak isterseniz, PlayStation mağazasında 5 Ağustos 2021, Steam mağazasında ise 11 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek % 40 indirim ile satın alabilmeniz mümkün olacak. Deneme süresince kaydettiğiniz ilerlemenin tamam ise eksiksiz olarak aktarılacak. Bu sayede, her şeye baştan başlamak durumunda olmayacaksınız.