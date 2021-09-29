Marvel's Avengers Xbox Game Pass'e Geliyor: Tarih Verildi!

Marvel's Avengers Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, popüler video oyununun hangi tarihte Xbox Game Pass'e ekleneceğini açıkladı.

Marvel's Avengers Xbox Game Pass'e Ne Zaman Eklenecek?

Crystal Dynamics ve Eidos Montreal tarafından geliştirilen Marvel's Avengers ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft, oyunun 30 Eylül 2021 tarihinde Xbox Game Pass isimli oyun abonelik hizmetinin kütüphanesine ekleneceğini duyurdu.

Marvel's Avengers'ın PC ve konsol için ekleneceği belirtildi. Oyun daha önce yayımlanan tüm ücretsiz içerikleri de içerecek. Xbox Game Pass aboneliğine sahip olan oyuncular, oyun çıktığından bu zamana kadar eklenen tüm kahramanlara ve görevlere erişebilecek.

Game Pass abonelerinin kısa süre önce yayımlanan War for Wakanda isimli genişleme paketine de erişebileceği belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca Marvel's Avengers'ın yıl dönümüne özel 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında dörtlü XP etkinliğinin düzenleneceği duyuruldu.

Oyuncular belirtilen tarihler arasında görevlerden dört kat deneyim puanı kazanabilecek. Böylece kahramanların seviyesi daha hızlı bir şekilde yükseltilebilecek. Bu sebepten ötürü oyuncuların bu etkinlik fırsatını kaçırmaması gerekiyor.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Square Enix tarafından yayımlanan Marvel's Avengers, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformlarına 14 Ağustos 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Aksiyon macera türündeki yapım, Xbox Series X / S ve PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsollarına 18 Mart 2021 tarihinde çıktı.

Ücretsiz Oyun Kampanyasını Kaçırmayın

Popüler dijital oyun mağazası Steam, Syberia ve Syberia 2 isimli video oyunlarını ücretsiz yaptı. Bedava oyun kampanyasının 29 Eylül 2021 TSİ 20.00'ye kadar devam edeceği açıklandı.

Serinin ilk oyunu Syberia, 1 Eylül 2002 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. ABD'li avukat Kate walker isimli bir karakteri kontrol ettiğimiz video oyununda eşsiz kalitede müzikler ve başarılı bulmacalar yer alıyor.

Geliştirici ekip, ilk oyunun elde ettiği başarıyı devam ettirmek için Syberia 2 isimli yapımı 30 Mart 2004 tarihinde piyasaya sürdü. Microids'in bu oyunu da oyuncular tarafından çok beğenilmişti. İkinci oyunda da gizemi ortaya çıkarmak için bulmacaları çözmeye çalışıyoruz.