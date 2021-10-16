Marvel’s Guardians of the Galaxy Oynanış Videosu Yayımlandı

Marvel’s Guardians of the Galaxy oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, oyunun oynanış sistemi ve grafikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Videoya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Marvel’s Guardians of the Galaxy Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Marvel’s Guardians of the Galaxy, E3 2021 etkinliği esnasında duyurulmuştu fakat oyun ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkmıştı. Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen yeni Marvel oyununun oynanış videosu yayımlandı.

Eidos Montreal tarafından geliştirilen Marvel’s Guardians of the Galaxy isimli video oyununun videosuna baktığımızda oyunun başarılı bir oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olduğunu görüyoruz. Videoda ayrıca TPS bakış açısına sahip olan oyunun bazı görevleri de yer alıyor.

Press Start Australia YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video 8 dakika 30 saniye uzunluğunda. Yeni Marvel oyununa ait olan oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Marvel’s Guardians of the Galaxy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (1803)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-4460

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 150 GB kullanılabilir alan

Marvel’s Guardians of the Galaxy Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (1803)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i7-4790

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super veya AMD Radeon™ RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 150 GB kullanılabilir alan

Marvel’s Guardians of the Galaxy Ne Zaman Çıkacak?

Yayıncılığını Square Enix şirketinin üstlendiği Guardians of the Galaxy, 26 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Ayrıca oyunun bulut sürümü 26 Ekim'de Nintendo Switch'e çıkacak.

Eidos Montreal tarafından geliştirilen Marvel’s Guardians of the Galaxy isimli video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.