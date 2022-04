Marvel's Guardians of the Galaxy Satış Rakamları Devam Oyununu Etkilemeyecek

Eidos Montreal, Square Enix'in lansman sırasında düşük performans gösterdiğini bildirmesine rağmen, Marvel's Guardians of the Galaxy'nin satışlarından "pişmanlık duymadıklarını" açıkladı. En iyi yanı, oyunun devamı olasılığının şu ana kadarki satış rakamlarından etkilenmemiş gibi görünmesi. İşte detaylar!

Marvel's Guardians of the Galaxy Devam Oyunu Yolda mı?

Yayıncı Square Enix, oyunun Xbox Game Pass'e eklenmesinden bu yana yepyeni bir oyuncu kitlesi çekmesine rağmen oyunun lansman sırasında beklentilerinin altında performans gösterdiğini belirtmişti. Geliştiriciler arasında yer alan Dugas, "yapabileceğimiz her şeyi yaptık satış rakamları konusunda ve pişmanlık duymuyoruz ancak pazarın gerçeği bu… her şey gibi. Her zaman trilyonlarca satmak istiyoruz ama her zaman bu kadar kolay olmuyor.'' açıklamasında bulundu.

Guardians of the Galaxy, bilinen bir Marvel serüveninden uzak olsa da, oyun, potansiyel oyuncuların kendilerini neye bulaştırdıklarından emin olmadığı yeni bir IP olarak kabul edilebilir. Kıdemli Anlatı Direktörü Mary DeMarle: ''Benim için her şey oyunu yaratmakla ilgili. Şu anda sevdiğim şey, özellikle Games Pass'e sahip insanların bunu oynaması ve deneyimlerini paylaşması. İnsanların farklı duyguları açığa çıkarması için oyunlar yapıyoruz, onları etkilemek için oyunlar yapıyoruz. Ve bir hikayenin kitlesini bulması harika ve bir kitleye sahipken ilerlemeye devam etmesi gerekir.'' açıklamasıyla olası bir devam oyununun da sinyallerini vermiş olabilir.

"İlerlemeye devam etmesi gerekir" sözü, Eidos Montreal'in Marvel's Guardians of the Galaxy'i dışlamadığını gösteriyor. Kıdemli yaratıcı yönetmen Jean-Francois Dugas, Eurogamer'a “şu anda gelecekten bahsetmiyoruz” dedi. Şirket, gelecek aylarda bir sonraki projelerinin ne olacağını açıklayacak.

Marvel's Guardians of the Galaxy, Eidos-Montréal tarafından geliştirilen ve Square Enix'in Avrupa'daki yan kuruluşu tarafından yayınlanan 2021 çıkışlı aksiyon-macera oyunudur. Marvel Comics süper kahraman ekibi Guardians of the Galaxy'ye dayanan oyun, 26 Ekim 2021'de Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüldü.

Marvel's Guardians of the Galaxy'de oyuncular, Peter Quill / Star-Lord'un kontrolünü üçüncü şahıs bakış açısıyla üstleniyor. Oyuncular, düşmanları yenmek için Star-Lord'un temel silahlarını kullanabilir ve jet botlarını kullanarak havada uçabilir. Gamora, Rocket Raccoon, Groot ve Drax the Destroyer gibi ekibin diğer üyeleri, yapay zeka tarafından kontrol edildikleri için doğrudan oynanamazlar, ancak oyuncular savaş sırasında onlara komut verebilir. Her karakterin daha fazla hasar vermek için zincirlenebilecek kendine has becerileri ve yetenekleri vardır.

Oyunun çeşitli noktalarında, oyuncular diyalog seçimleri aracılığıyla Muhafızlar arasındaki ilişkileri ve belirli görevlerin sonuçlarını etkileyecek önemli kararlar alabilir. Oyun boyunca, Star-Lord'un kararları takım arkadaşları tarafından referans alınabilir. Dallara ayrılan diyalog yollarına rağmen, ana hikaye aynı kalıyor ve oyunun tek bir sonu var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

