Marvel’s Guardians of the Galaxy Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Marvel’s Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, yeni Marvel oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek içni hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Marvel’s Guardians of the Galaxy Sistem Gereksinimleri Neler?

Eidos Montreal tarafından geliştirilen Marvel’s Guardians of the Galaxy isimli oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

Marvel’s Guardians of the Galaxy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (1803)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-4460

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 150 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 570 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-4460 isteniyor.

Marvel’s Guardians of the Galaxy Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (1803)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i7-4790

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 150 GB kullanılabilir alan

Yeni Marvel oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i7-4790 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 590 isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor. Oyunu kurabilmek için 150 GB kullanılabilir alana ihtiyaç olacak.

Marvel’s Guardians of the Galaxy Çıkış Tarihi

Yayıncılığını Square Enix şirketinin üstlendiği Guardians of the Galaxy, 26 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Merak içerisinde beklenen video oyununun bulut sürümü 26 Ekim tarihinde Nintendo Switch'e çıkacak.