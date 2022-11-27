Marvel's Midnight Suns'taki Metin Sayısı Açıklandı

Firaxis'in yakın tarihte yayınlamayı planladığı sıra tabanlı oyun Marvel's Midnight Suns'la ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Geliştirici ekip oyunda yer alan metin sayısıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

YouTube'da yayınlanan "Firaxis'ten özel bir mesajda" ekip, yaklaşmakta olan taktik rol yapma oyununun en sevdikleri yönlerini özetledi ve takım arkadaşlarınızla ilişkilerinizi geliştirirken çok sayıda ara sahne ve konuşma olacağını onayladı.

Baş yapımcı Will Miller röportajda "65.000 satırlık sesli diyalog, iki saatten fazla sinematik, hayal edebileceğinizden daha fazla alternatif seçenekle oyun çıkış gününe hazır." dedi.

Firaxis Ekibi Oyun Hakkında Yeni Detaylar Paylaştı

Yukarıdaki videodan röportajın tamamını izleyebilir ve oyuna hayat veren bazı insanlarla tanışabilirsiniz. Video kısa olmasına rağmen, tasarım, savaş ve sinematikler hakkında pek çok detaya yer veriyor.

Marvel's Midnight Suns 2 Aralık'ta çıkışını gerçekleştirecek ve PC'nin yanı sıra Switch, PlayStation ve Xbox konsollarına gelecek. Oyunun Steam sayfası uzunca bir süredir Türkiye'ye kapatılmış durumda. Bu nedenle hem fiyatını öğrenemiyoruz hem de oyuna erişemiyoruz ancak oyunun çıkış gününde bu durumun düzeltileceği düşünülüyor.