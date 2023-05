Marvel's Spider-Man 2'nin Yapımcılarından Yeni Detaylar Geldi!

Elbette Insomniac Games hiçbir zaman Marvel's Spider-Man 2'yi geliştirme konusunda kötü şeyler söylemeyecek olsa da oyunun anlatı yönetmeni Jon Paquette'in oyun hakkında söylediği şeyler önemli noktalara ışık tutuyor.

Yakın zamanda Insomniac Games'in Marvel's Spider-Man'i oynadığı bir canlı yayın sırasında Paquette yeni oyunla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Marvel's Spider-Man 2 için çok heyecanlıyım. Açıkçası söyleyebileceğim pek bir şey yok ama bunun şimdiye kadar yaptığımız en iyi oyun olması için gerçekten çok çalışıyoruz ve bunu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

Marvel's Spider-Man 2'nin Çıkış Tarihi Yakında Duyurulabilir

HUGE THANKS to @EgorgianBoisttt for clipping this moment from the latest @insomniacgames Twitch stream! 🎮🔥 pic.twitter.com/scSLXvmaVo — Evan Filarca (@EvanFilarca) May 9, 2023

Bu yıl PS5 için piyasaya sürülmesi beklenen oyunla ilgili Insomniac Games eleştirel anlamda iyi dönüşler almayı başarırsa Spyro: Year of the Dragon ve Ratchet & Clank: Up Your Arsenal ile iki kez elde ettiği 91'in üzerinde bir genel Metacritic derecesine ulaşabilir.

Bu ayın sonunda büyük çaplı bir PlayStation Showcase'in yapılacağı söylentileri yoğun bir şekilde devam ederken, Marvel's Spider-Man 2'ye yeni bir bakış atma ihtimalimiz de bulunabilir. Kim bilir? Belki oyunun çıkış tarihini de öğrenebiliriz.

Peki sizin Marvel's Spider-Man 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.