Masaj Yapan Kulaklık Geliştirildi

Masaj yaptırmak, insanlığın hemfikir olduğu nadide güzelliklerden. Yok ben sevmiyorum diyen de çok afedersiniz yazıyı terk etsin.

Masaj müptelalarıyla baş başa kaldığımıza göre gelelim konuya. Yeni girişimler için kaynak bulan ünlü internet sitesi Kickstarter'ı, masaj yapan kulaklık Nirvana karıştırdı. "O nasıl oluyor?" dediğinizi duyar gibiyim o yüzden kulaklığın çalışma prensibini daha iyi anlamınızı sağlayacak videoyu hemen aşağı bırakıyorum.

Biliyorum size de kulağınızın içine bir şey girmesi fikri pek iç açıcı gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim, "Her türlü masajın köpeğiyim ama kulağa da ne biliyim gerek yok bence" diyordum ki geliştiricilerin cihazları için hazırladıkları deneme videosunu izleyip, olayın bilimsel yanını görünce bir merak etmedim değil doğrusu.

Gördüğünüz üzere, deneyen kişiler belki Nirvana'ya ulaşmıyor ancak oldukça keyif alıyor. Çünkü olay bizim hayalimizdeki gibi darbeli, böyle hoyrat bir masaj değil. Vücudumuzun içinde dolaşan sinir sisteminin doğru noktalarına dokunarak çok sayıda ağrının son bulabildiğini artık hepimiz biliyoruz. İşte kulakta son bulan sinir noktalarına erişen bu devasa kulaklık, vücudunuzun rahatlamasına yardımcı oluyor.

Eğer Nirvana'ya doğru yolculuğa çıkmak için bu kulaklığı denemek istiyorsanız, kulaklığın ön sipariş fiyatı 179 dolar ve tahmini teslimat tarihi Ağustos 2018.

Ne denilebilir ki, sonuçta masaj mı masaj, asla hayır demem ama o kadar param yok.