Masaüstünde Twitter Kullananlar İçin Şık Bir Güncelleme Geldi

Twitter uygulaması genellikle Android üzerinden veya Google Play Store ile kullanılıyor. Hem tarayıcı hem de uygulama içerisinde kullanılabilen Twitter, en çok rağbet gören sosyal medya platformları arasında. Bazı kişiler Twitter platformunu masaüstü uygulaması olarak da kullanmak isteyebilir. Bu kullanıcılar için şık bir güncelleme geldi. İşte haberimizin detayları.

Kullanıcılara daha efektif bir deneyim sunmak isteyen Twitter uygulaması, uzun bir süre kullanıcılardan geri bildirimler almaya başladı. Bu geri bildirimlerin sonucunda, kullanıcıların istekleri doğrultusunda bir güncelleme yayınlandı.

Masaüstünde Twitter kullananlar daha estetik bir deneyim yaşayacak

Sosyal medya kullanan kişilerle yapılan görüşmelerde genellikle sade ve aynı zamanda şık bir uygulama istenildiği ortaya çıktı. Twitter masaüstü için ocak ayından beri iki sütunlu yeni bir arayüz tasarımı deniyordu. Bu arayüz deneyimini daha kalıcı hale getirmek için bütün masaüstü uygulamalarına aynı özellik getirilmeye çalışıldı.

Twitter masaüstü uygulamasının yeni versiyonunda bazı değişiklikler gerçekleşti. Örneğin menü ve profil bağlantılarının dahil olduğu navigasyon önerileri sol sütunda yer alırken, trendler sağ sütuna yerleştirildi. Ayrıca zaman akışı da merkez konumda bulunuyor.

Şu an için yeni özellikler biraz karmaşık olduğundan dolayı Twitter tekrar tekrar güncelleme gerçekleştiriyor. Masaüstü Twitter uygulaması daha basit hale gelince güncellemeler tamamlanmış olacak. Twitter'ın bu yeni masaüstü uygulamasını denediğinizde, düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın.