Maserati’den Yeni Teknolojiler için Büyük Yatırım

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grubunun üyelerinden Maserati, elektrifikasyon, otonom sürüş teknolojileri ve tesis yenileme faaliyetleri için 5 milyar Euro’luk yatırım planlarını duyurdu.

İtalyan spor otomobil üreticisi Maserati, otomobillerini yeni teknolojilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Maserati, Modena, Cassino ve Torino’daki tesislerinde üreteceği araçları yeni nesil elektrik bataryaları ve güç aktarma teknolojileriyle donatırken aynı zamanda kendisine özgü sürüş dinamiklerini de korumayı amaçlıyor.

Yeni yatırımıyla elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve üretim hatlarındaki yeniliklere odaklanmak isteyen Maserati, geleneksel değerleriyle teknolojiyi harmanlamayı planlıyor. Markanın Modena'daki fabrikasında 800 milyon Euro'luk yatırım ile devreye alınacak yeni üretim hattının 2020 yılının ilk çeyreğinde faaliyet geçmesi bekleniyor.

Maserati Ghibli

Ghibli Hibrit 2020'de Geliyor

Maserati’nin elektrikli otomobillerinin de 2020’den itibaren üretilmesi hedefleniyor. 2020’de markanın ilk elektrikli modeli, hibrit güç ve aktarma organına sahip Maserati Ghibli olacak.

Üretim hattı yenilenen Modena fabrikasında üretilecek olan hibrit Ghibli, üstün elektrikli araç teknolojilerine sahip olmasının yanında Maserati’nin geleneksel değerlerini de devam ettiren sıra dışı bir spor otomobil olarak gelecek.