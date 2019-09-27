Maserati, Elektrikli Otomobil Üretme Planını Duyurdu

Ürettiği lüks ve sportif otomobillerle tanınan İtalyan Maserati markası, elektrikli otomobil üretme planını gün yüzüne çıkardı. Marka, elektrikli araçların yanı sıra petrol bazlı lüks otomobillerinin üretimine de devam edecek.

Maserati’nin bu duyurusu, bağlı olduğu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grubunun elektrikli otomobiller için yaptığı 5 milyon euro'luk yatırım programının hemen ardından geldi. Yeni araçlar markanın Modena, Cassino ve Torino’daki tesislerinde üretilecek. Yani elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere her şey İtalya’da üretilecek.

Elektrikli Spor Otomobil, SUV ve GT Modelleri Geliyor

Ancak Maserati’nin elektrikli otomobil üretme planı diğer üreticilerinkinden biraz daha farklı. Marka, elektrikli bir spor otomobil, elektrikli bir SUV ve elektrikli bir GT modeli üretmeyi planlıyor. Bunun, elektrikli otomobil pazarına yeni giren bir şirket için oldukça heyecan verici ve cesur bir adım olduğu söylenebilir.

Maserati, gücünü süper verimli elektrikli bataryalardan alacak olan yeni otomobillerinin, petrol bazlı araçlarındaki orijinal sürüş dinamiklerine bağlı kalacağını belirtiyor. Marka, elektrikli otomobillerinin resmi olarak nasıl adlandırılacağına dair henüz bir bilgi paylaşmadı ancak duyurudaki ipuçlarına bakılırsa yakın zamanda bu konuda önemli bilgiler edinebiliriz.

Yeni otomobillerin isimlerinin yanı sıra teknik özelliklerinin nasıl olacağı da bilinmiyor. Fakat elektrikli spor otomobilin 2020’de, elektrikli SUV’un da 2021’de hazır olacağı biliniyor. Marka, bunların yanı sıra bir de hibrit GT modelinin piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

GranTurismo ve GranCabrio da Elektrikleniyor

Maseratin’nin amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz modelleri GranTurismo ve GranCabrio’nun da tamamen elektrikli versiyonları üretilecek. Elektrikli versiyonların 2020-2023 yılları arasında satışa sunulması bekleniyor. Son olarak, Maserati gibi lüks otomobil üreticilerinin de elektrikli otomobil pazarına girmeye başladığını görmenin gerçekten heyecan verici olduğunu belirtelim.