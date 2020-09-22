Maske Cezasını Ödemeyenler Kamu İşlemleri Yapamayacak!

Dün akşam gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündemi oluşturan yeni tip koronavirüs tedbirleri ile ilgili bazı detaylara değindi. Açıklamaları sırasında maske kurallarını da hatırlatan Erdoğan, maske takmayan ve bunun sonucunda cezaya çarptırılan kişilere bazı uyarılarda bulundu. Buna göre maske cezasını ödemeyenler çeşitli kamu işlemlerini gerçekleştiremeyecekler.

Maske Cezasını Ödemeyenler için Uyarı!

Bildiğiniz üzere Covid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından birisi maske takmak olarak öne çıkıyor. Ülkemizde pek çok kişinin maske kurallarına gerekli önemi vermediğini görüyoruz. Bu soruna parmak basan Erdoğan, yaptığı açıklamada bazı caydırıcı kararları duyurdu.

"Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir."

Yani maske kurallarına riayet etmeyen kişilere yazılan para cezaları ödenmezse, bu kişiler çeşitli kamu kurumlarında gerçekleştirilen çeşitli işlemlerden faydalanamayacaklar. Bu da kişilerin maske cezalarını ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor ki, aynı şekilde bu da kurallara uymamayı daha caydırıcı hale getiriyor.

Peki siz alınan bu kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu adım maske takmamayı daha caydırıcı bir hale getirebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.