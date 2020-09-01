Maske Takmak Enfekte Olsanız Bile Hayatınızı Kurtarabilir! İşte Detaylar

Maske takmak enfeksiyondan kaçınmanıza yardımcı olabilir ve virüsü çevrenizdekilere yaymanızı engelleyebilir. Maskenin tamamen beklenmedik bir etkisi daha olduğu gün yüzüne çıktı. Enfekte olsanız bile yüz maskesi yine de hayatınızı kurtarabilir. İşte detaylar.

Maske Takmak Hasta Olsanız Bile Hayatınızı Kurtarabilir

BGR.com'un aktardığı habere göre, yüz maskeleri sizi ciddi bir COVID-19 vakasından kurtarabilir. Bir doktor, yüz maskelerinin bir kişinin soluyabileceği virüsün ilk miktarını önemli ölçüde azaltacağını böylece bağışıklık sisteminin daha iyi bir yanıt vermesini ve ciddi bir COVID-19 vakasını önleyeceğini söylüyor.

California Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Monica Gandhi yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Ben bulaşıcı bir hastalık doktoruyum ve San Francisco'daki California Üniversitesi'nde tıp profesörüyüm. Hükümetler ve işyerleri maske takmayı önermeye veya zorunlu kılmaya başladıkça meslektaşlarım ve ben ilginç bir eğilim fark ettik. Çoğu insanın maske taktığı yerlerde, enfeksiyon kapmış olanların, daha az maske takan yerlere kıyasla ciddi şekilde daha az hasta olduğu görüldü.

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Ülkemizde Son Durum

31 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 270.133 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.370'e yükseldi.