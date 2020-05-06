Maske Fiyatı Ne Kadar Olacak? İşte Detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından detaylar netleşmeye başladı. Maske nasıl satılacak? İşte merak edilen detaylar.

Maske Satışı Nasıl Olacak?

Ticaret Bakanlığı ile medikal sektörün temsilcileri, yeni düzenlemeyle ilgili bir araya geldi. Hürriyet'in aktardığı bilgiye göre, cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlendi. Marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin 1 TL olması bekleniyor.

Koronavirüste Son Durum

5 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 129.491 oldu. Toplam can kaybı ise 3.520'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.338, toplam iyileşen hasta sayısı ise 73.285 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 707 olduğu duyuruldu.