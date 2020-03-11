Maske Fiyatlarını Şişirenler Nasıl Şikayet Edilir? Bakanlık Açıkladı

Dünya genelinde hızla yayılan Corona virüsü maske fiyatlarının artmasına neden oldu. Ticaret Bakanlığı, hijyen ürünlerinde fiyatları artıranlara savaş açtı.

Maske Fiyatlarını Artıranları Şikayet Edin!

Ticaret Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız; HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir." dedi. Peki fiyartları artıranlar nasıl şikayet edilecek? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Corona virüsü nedeniyle fiyatları artıranları şikayet etmeniz için HFA-bildirimi uygulamasını cihazınıza yüklemeniz gerekmekte. Uygulamayı indirdikten hemen sonra üye olmanız gerekmekte. Üye girişinin ardından da formu doldurmanız gerekiyor. Fiyat artışı yapan firmaları ticaret il müdürlüğü ilgili birimlerine ileterek gerekli incelemelerin başlamasını sağlayabilirsiniz.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan HFA-bildirimi uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk Corona virüsü vakasının görüldüğünü söylemişti. Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.