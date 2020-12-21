Maskelerin Koronavirüsün Yayılmasını Neden Engelleyemediği Belli Oldu

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken salgın hakkında bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bilim insanları, maskelerin koronavirüsün yayılmasını neden engelleyemediği açıkladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Maskeler Koronavirüsün Yayılmasını Neden Durduramıyor?

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında takılan maskeler, salgını durdurmada neden çok etkili olamadı? İngiltere’de yapılan bir bilimsel araştırmada, her 4 kişiden üçünün maske taktığı sonucuna varıldı fakat İngiltere’de yeni tip koronavirüs salgını hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ülkenin neredeyse tamamında COVID-19 vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandı. Hatta bazı bölgelerde vaka sayıları nisan ayına kıyasla iki kat oranında arttı.

Bilim insanları, maskelerin COVID-19’un yayılmasını engellemeye yardımcı olup olmadığına ilişkin çalışmalar yapıyor. Edinburgh Üniversitesinde görevli virolog Paul Digard, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Paul Digard, COVID-19’un temel kaynağının öksürme ya da hapşurma esnasında havaya saçılan damlacıklar olduğunu belirtti.

Digard, yaptığı açıklamada, “Yeni tip koronavirüs parçacıkları, maskelerin onları durduramayacak kadar küçük” şeklinde konuştu. Birçok durumda virüsün büyük damlacıklar aracılığı ile yayıldığını söyleyen Digard, maskelerin büyük damlacıkları engellemede etkili olduğunu ifade etti. Elbette COVID-19 sadece damlacıklar aracılığı ile yayılmıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan bilgilere göre virüs, küçük ve hafif parçacıklar ile de yayılabiliyor. Buna duman ve toz örnek verilebilir.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulunda görevli Profesör Jimmy Whitworth, konu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Prof. Whitworth, insanların maskeleri doğru bir biçimde takıp takmadığı bilinmediğinden ötürü maskelerin virüsü engelleme konusunda ne kadar etkili olduğu ile ilgili bir tahminde bulunmanın oldukça zor olduğunu söyledi.

Prof. Whitworth, “Gerçek şu ki, maskelerin ne kadar etkili olduğunu kesin olarak bilmiyoruz ama sağduyu bize bunu yapmamız gerektiğini söylüyor” ifadelerini kullandı. Yapılan araştırmalar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde salgının çok daha hızlı bir şekilde yayılacağını gözler önüne seriyor. Dolayısıyla maskeyi doğru bir biçimde takmalı, sosyal mesafeyi korumalı ve ellerimizi sık sık sabun ile yıkamalıyız.