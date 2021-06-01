Maske Takma Zorunluluğu Ne Zaman Kalkacak? Bakan Koca Açıkladı!

Maske takma zorunluluğu ne zaman sona erecek? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile birlikte vatandaşların kafasında oluşan soru işareti giderildi.

Maske Takma Zorunluluğu Ne Zaman Bitecek?

1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme dönemi başladı. Peki, maske takma şartı ne zaman kaldırılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili önemli açıklamada bulundu. DHA'daki habere göre eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin çıkarılabileceğini belirten Bakan Koca, "Yaygın aşılama yapılmadıkça biz maske takılmamasını önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütün aşıların bulaşılırlığı önlediğinden emin olmadıklarını söyleyen Bakan Koca, "BioNTech aşısı için yüzde 90'ın üzerinde bulaşılırlığı önlediğini Uğur hoca söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz" şeklinde konuştu ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Toplumsal bağışıklık oluşmadıkça kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz ama bu eylül sonrası devreye girer. Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz aşılamayı sağlayarak."

Haziran ve temmuz aylarında yoğun bir şekilde aşılama yapmak istediklerini söyleyen Bakan Koca, "120 milyon BioNTech var, artı Sputnik, Sinovac var. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

Birçok kimsenin yine maske takmak isteyebileceğini söyleyen Bakan Koca, "Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" sözlerini kullandı.

Dün Prof. Dr. Uğur Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bakan Koca, "12 milyon için ihracat izni aldığını ifade etti Uğur hoca. 'Gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon dozu peyder pey gönderiyoruz' dediler. Bu haftadan itibaren gelecek haftaya kadar 12 milyon doz gelecek. Haziranda da 30 milyon dozu tamamlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 milyon doz aşının gelmesi durumunda bu ayın sonuna kadar 20 yaşa kadar aşılamanın gerçekleşebileceğini ifade etti.