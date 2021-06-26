Maske Takma Zorunluluğu Ne Zaman Bitecek?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, maske takma zorunluluğu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Doç. Dr. Savaşçı tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Maske Takma Zorunluluğu Kalkacak mı?

Koronavirüs aşısı uygulandıktan sonra tedbirlerin bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Birinci dozdan sonra hemen maske çıkartıp, kalabalık ortama girmeye başlıyor insanlar. Bu tür hataları yapmayalım" şeklinde konuştu.

Maskelerin ne zaman çıkarılabileceğine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Savaşçı, "15 Temmuz'a kadar toplumun eğer yüzde 75'ini bağışık hale getirirsek bayram dönüşünde çoğu kimse, çoğu alanda maske takmayacak zaten. Tabii Delta varyantının gidişini de göreceğiz" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Toplumun yüzde 70'ini bağışıklayınca, topumun çoğu korunmuş olacak; dolayısıyla sadece çok kapalı alanlarda maske takabiliriz. Halen halkımızın kafasında 'aşı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı' tartışması var. Halkımız inansın, herhangi bir kısırlık etkisi, zararlı yön düşünülmesin."

Türkiye'de Delta varyantının çok yayılmadığını söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, "Koruyuculukları düşse de aşı virüsün insanlara yayılma sürecini kırabilecek tek nokta. Dolayısıyla aşılar yapıldıkça, bizim de günlük 1 milyon üzerinde aşılama programımız devam ettikçe Delta varyantı bizi çok etkilemeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Delta Plus mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ama aşılama olduğu sürece bu mutasyonlarında dördüncü dalga anlamında bir etkisinin olmayacağının altını çizen Doç. Dr. Savaşçı, "Delta Plus, hem aşıların koruyuculuğundan kaçması hem de daha hızlı bulaşabilmesi anlamında biraz endişe verici; ama bizi karamsarlığa düşürecek boyutta değil. mRNA aşıları şu anda yine bu mutasyona karşı etkili" dedi.

Düzce'de 10 tane Delta mutasyonu vakasının olduğunu belirten Doç. Dr. Savaşçı, "Delta mutasyonunun klinikte, hastaların klinik seyirlerinde olumsuz bir etkisi yok" diye konuştu. Okullar açılmadan toplumun yüzde 70-80'inin bağışık hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Doç Dr. Savaşçı, şu ifadeleri kullandı: