Maske Takma Zorunluluğu Ne Zaman Kalkacak?

Maske takma zorunluluğu ne zaman sona erecek? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, uzun bir süredir merak edilen sorunun yanıtını verdi. Doç. Dr. Savaşçı tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Maske Takma Zorunluluğu Ne Zaman Bitecek?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci dozu tamamlanan insan sayısının yüzde 38 seviyesinde olduğunu belirten Doç. Dr. Ümit Savaşçı, ülkemizde ise bu oranın yüzde 14 civarında olduğunu söyledi. ABD'nin özellikle çok kalabalık yerler dışında maske takma gerekliliğini ortadan kaldırdığını söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, DHA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizde de toplumun yüzde 70'e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor."

Aşı hzınını artırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Savaşçı, dünyada şu anda onuncu sırada olduğumuzu, nüfusa göre aşılama oranında ise hem temin konusunda yaşanan sıkıntı hem de Ramazan ayının etkisi nedeni ile 48. sırada kaldığımızı ifade etti.

mRNA aşısı uygulayan İsrail'de günlük vaka sayısının 8'e kadar düştüğünün altını çizen Doç. Dr. Savaşçı, "Herhangi bir yan etki de oluşmadı. Halkımızda biraz çekinceler var. Bazı medya kuruluşları, sosyal medyada hem aşıyı hem de tedavileri olumsuz etkileyecek açıklamalar var. Dolayısıyla çok tartışmalara girmeden aşıyı mutlaka yaptırmaları gerekiyor" sözlerini kullandı.

Dünyada aşının etkisi ile virüs yayılımının azaldığını söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, "Bunun etkisi ülkemizde de görünüyor. Biz vakalarda 10 binler seviyesindeyiz. Belki günlük 1-2 bin artışlar olabilir ancak ciddi dalgalanmalar beklemiyoruz" diye konuştu.

Aşılanmayı arttırdığımız takdirde temmuz, ağustos gibi vakalarda ciddi düşüşleri yakalayabileceğimizi söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, "Muhtemelen bizim sonbaharda günlük vaka sayılarımız belki 500'ün altına bile düşmüş olacaktır" dedi.