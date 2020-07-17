Maske Takmadığı için Ceza Yedi: Ertesi Gün Hayatının Şokunu Yaşadı

Aydın'da, maske takmadığı için para cezası kesilen 23 yaşındaki gence, bir gün sonra Kovid-19 tanısı konuldu. Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda devriye atan polis ekipleri arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı. Uyarının ardından tartışma yaşandı ve polis cezai işlem yaptı.

Maske Takmayan Genç Koronavirüse Yakalandı!

O.A. isimli vatandaş kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi olurken bir gün sonra evde ateşlendi ve hastaneye gitti. Kovid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.

Gence para cezası kesen polislerin koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve maske takmamız gerekiyor. Maskemizi asla ve asla çıkarmamalıyız.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

16 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 216.873 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.440'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.213 toplam entübe hasta sayısının ise 394 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 198.820 olarak açıklandı.

Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Vp6rvd6RmK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020

En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.