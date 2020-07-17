BTC

ETH

XRP

EOS

NEO

  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Maske Takmadığı için Ceza Yedi: Ertesi Gün Hayatının Şokunu Yaşadı

Maske Takmadığı için Ceza Yedi: Ertesi Gün Hayatının Şokunu Yaşadı

Maske takmayan ve polis tarafından ceza kesilen gencin ertesi gün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Detaylar haberimizde.

maske-takmadi-ceza-yedi-koronavirüse-yakalandi
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Aydın'da, maske takmadığı için para cezası kesilen 23 yaşındaki gence, bir gün sonra Kovid-19 tanısı konuldu. Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda devriye atan polis ekipleri arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı. Uyarının ardından tartışma yaşandı ve polis cezai işlem yaptı.

Maske Takmayan Genç Koronavirüse Yakalandı!

O.A. isimli vatandaş kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi olurken bir gün sonra evde ateşlendi ve hastaneye gitti. Kovid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.

Gence para cezası kesen polislerin koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve maske takmamız gerekiyor. Maskemizi asla ve asla çıkarmamalıyız.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

16 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 216.873 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.440'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.213 toplam entübe hasta sayısının ise 394 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 198.820 olarak açıklandı.

En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER: koronavirüs

YORUMLAR