Maske Takmak Nefes Almayı Zorlaştırıyor İddiası Çürütüldü

Koronavirüs pandemisi başladığından beri maske takmak nefes almayı zorlaştırıyor iddiası gündemden düşmedi. Yapılan son araştırma ise, solunum rahatsızlığı olan yaşlı bireylerin bile maskeyle rahat nefes alabildiğini gösteriyor.

Neredeyse bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsü kontrol etmek çok zor, çünkü birçok kişi yayılmayı sınırlandırmak için uygulanan sağlık önlemlerini hala göz ardı ediyor. Yüz maskeleri, düzenli el yıkama ve sosyal mesafe Koronavirüs bulaşını azalttığını biliyoruz. İç mekanlardan olabildiğince kaçınmak, evleri ve ofisleri havalandırmak COVID-19 kapma riskini daha da azaltabilir.

Tüm bu önlemlere rağmen ne yazık ki hala oksijen almayı zorlaştırdığı için dünyanın bir kısmı maske takmak istemiyor. Sağlık uzmanları yüz maskeleri kullanılmasını tavsiye etmeye başladıklarından beri, yüz maskeleri neredeyse siyasi bir mesele haline geldi. Hatta bazı grupların Facebook'ta örgütlenip gösteri yapmaya çalıştığını bile gördük.

Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden bilim adamları, özellikle yaşlı insanlar üzerinde maskeyle nefes alma testi yaparak bu efsaneni çürütülmesini amaçladı. Yüz maskelerinin oksijen seviyesini düşürmediğini ve tamamen güvenli olduğunu kanıtlayan araştırmacılar, yaş ortalaması 76,5 olan 25 katılmcıya maske testi yaptı.

Maske takmak nefes almayı zorlaştırıyor mu?

Ayrıca araştırmacılar nefes darlığı veya oksijen yetmezliğine yol açabilecek solunum rahatsızlıkları olan gönüllüleri seçmeyi tercih etti. Bilim adamları, katılımcıların oksijen seviyelerini maske takmadan önce, takarken ve taktıktan sonra ölçmeleri talimatını verdi. 76,5 yaş ortalaması için gelen ilk sonuçlar gerçekten şaşırtıcıydı.

Araştırma sonucunda oksijen seviyesi; maskeyi takmadan önce % 96.1, kullanım sırasında % 96.5 ve sonrasında % 96.3 olduğu sonucuna vardılar. Maske takarken oksijen seviyesi % 92'nin altına düşmedi ve araştırmacılar, özellikle seçilen bu riskli grupta bile maske takmanın oksijen seviyesini riske atmadığını gözlemledi.

"Bu küçük çapraz çalışmada, 3 katmanlı tıbbi olmayan yüz maskesi takmanın yaşlı katılımcılarda oksijen seviyesinde düşüş yaşatmadığını gördük. Bu sonuçlar, kalabalık ortamlarda tıbbi olmayan yüz maskeleri takmanın güvenli olmadığı iddialarının asılsız olduğunu göstermiş oldu."

Yüz maskeleri özellikle kalp ve solunum hastalığına sahip yaşlılar için güvenliyse, gençler ve yetişkinler için de güvenli olmalıdır. Ayrıca hangi yüz maskesi Koronavirüsten daha çok koruyor diye merak ediyorsanız, bu yazımıza gidebilirsiniz.