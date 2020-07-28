Maske Takmak Oksijen Almayı Zorlaştırıyor İddiası Çürütüldü

Koronavirüs pandemisinde yüz maskeleri hayati önem taşısa da pek çok kişi maskenin oksijen almayı zorlaştırdığını iddia ediyor. Maske takmak oksijen almayı zorlaştırıyor efsanesini çürütmek için bir doktor maske takarak 35 km koştu, peki ya sonuç?

Yüz maskesi protestocuları, COVID-19 bulaşma riskini azaltmak için kullanılan maskelere karşı çıkmak için bazı nedenler uydurdular. Bunların arasında maskenin oksijen almayı zorlaştırdığını ve maskenin kişisel haklarımızı kısıtladığı yer alıyordu. İngiltere'den bir doktor ise bunları çürütmek için maskeyle koştu ve oksijen seviyesini ölçtü.

Maskenin oksijen almayı zorlaştırdığı iddia ediliyordu

İngiltere, Yorkshire Bradford Royal Infirmary'den Dr. Tom Lawton, yüz maskeleriyle ilgili sahte haberlerin çürütülmesi için maske ile koşmaya karar verdi. Maske ile 35 km koşan doktorun o ksijen seviyesi koşu sırasında yüzde 98'in altına düşmedi (yüzde 94'ün üzerindeki değerler normal kabul edilir.)

"Ben bilimi anlayan biriyim, nabız oksimetresine (vücudun etrafında taşınan oksijen miktarını izlemek için kullanılan cihaz) erişebiliyorum, böylece dışarı çıkıp kesinlikle maskenin oksijen seviyesini düşmediğini görebiliyorum" diyen doktor Lawton, solunum yolu hastalarına ve akciğer hastalarına da uyarıda bulundu.