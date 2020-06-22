Maske Takmayanlar Ne Kadar Para Cezası Ödeyecek? Yasak Bugün Başladı

Koronavirüs nedeniyle başlatılan yasaklardan sonra herkes maske takmayanlar ne kadar para cezası ödeyecek sorusunu sormaya başladı. 22 Haziran pazartesi yani bugün itibariyla para cezası alacak.

Normal şartlarda yasaklar ve para cezaları sadece belirli illerde uygulanıyordu. Büyükşehirlerde ve Zonguldak gibi illerde geçerli olan yasaklar Tüm Türkiye'yi kapsayacak şekile getirildi. Şöyle bir maske yasakları tarihine göz atacak olursak, 18 Haziran son derece kritik diyebiliriz. Bu tarihten itibaren insanlar uyarılmaya başlandı. Bugün ise maske kullanmayan kişilere 900 TL ceza verileceği açıklandı.

Maske takmayanlar para cezasından kaçamayacak

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere neredeyse bütün kuruluşlar, maske takmanın büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ediyordu. Pandemi süreçlerinde öksüren veya güçlü bir şekilde nefes alıp veren kişilerin damlacıkları karşı tarafa geçebiliyor. Bunu önlemek için daha çok maske tercih edildi.

Kararlaştırılan tüm cezalar, Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre vatandaşlara verilecek. Cezalar konusunda gerçekten de büyük bir kafa karışıklığı olduğunu söyleyebiliriz. Bazıları sadece uyarıda bulunulduğunu söylese bile, ceza alan çok fazla kişinin olduğunu ifade etmek mümkün.

Hem kendi sağlığınız hem de karşıdaki kişilerin sağlığı için maske takmanız çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle de ilgili kuruluşların bu konuda denetimleri daha fazla artıracağı da aşikar. Peki siz maske takma cezası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.