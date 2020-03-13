Maskematik Geliştirildi: Metrolarda ve Havalimanlarında Kullanılacak

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görülmesinin ardından insanların kalabalık olduğu kapalı yerlerde kullanılmak üzere maskematik geliştirildi.

Otomatlar üreten yerli bir şirket, koronavirüs için maskematik üretti. Elektral Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Dinçsoy yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Havalimanlarında, toplu taşıma alanlarında veya insanların toplu bulunduğu mekanlarda bu tür maskeler ve koruyucu önlemler çok önemli. Makinemiz bu konuda çok ciddi iş yapabiliyor. Bunu kredi kartıyla satılabilir halde havalimanlarına uygulamak üzereyiz. Şu anda bir firmayla bu görüşmeyi yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde havalimanlarında bunu göreceksiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, metrolarda kolonyalı mendil, el temizleme dezenfektanları gibi ürünler için de otomatlar kullanıma girecekler. Bu ürünleri ve maskeleri üretenlerin de bu sistemin bir halkası olacağını düşünüyorum. Çünkü bunları halka ulaştırmanın en kolay yolu otomatlar. 7/24, insansız olarak kartla ya da parayla bu malzemelere ulaşmak mümkün olacak.

Halihazırda ülkemizde Kovid-19 çok gözükmese, büyük bir tehdit oluşturmasa da önlemimizi almamızı sağlayacak, ülke olarak farkındalığımızı ön plana getirecek. Türkiye bu konuda bir adım önde olacak."