Maskematik Geliştirildi: Metrolarda ve Havalimanlarında Kullanılacak

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görülmesinin ardından insanların kalabalık olduğu kapalı yerlerde kullanılmak üzere maskematik geliştirildi.
Maske, Kolonyalı Mendil ve Dezenfektan Otomatları Geliyor
Otomatlar üreten yerli bir şirket, koronavirüs için maskematik üretti. Elektral Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Dinçsoy yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Havalimanlarında, toplu taşıma alanlarında veya insanların toplu bulunduğu mekanlarda bu tür maskeler ve koruyucu önlemler çok önemli. Makinemiz bu konuda çok ciddi iş yapabiliyor. Bunu kredi kartıyla satılabilir halde havalimanlarına uygulamak üzereyiz. Şu anda bir firmayla bu görüşmeyi yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde havalimanlarında bunu göreceksiniz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, metrolarda kolonyalı mendil, el temizleme dezenfektanları gibi ürünler için de otomatlar kullanıma girecekler. Bu ürünleri ve maskeleri üretenlerin de bu sistemin bir halkası olacağını düşünüyorum. Çünkü bunları halka ulaştırmanın en kolay yolu otomatlar. 7/24, insansız olarak kartla ya da parayla bu malzemelere ulaşmak mümkün olacak.
Halihazırda ülkemizde Kovid-19 çok gözükmese, büyük bir tehdit oluşturmasa da önlemimizi almamızı sağlayacak, ülke olarak farkındalığımızı ön plana getirecek. Türkiye bu konuda bir adım önde olacak."
Yapılan açıklamanın devamında Erdem Dinçsoy siparişleri aldıktan sonra üç gün içerisinde makineleri göndereceklerini söyledi. Maskematiklerin İGA'nın ardından İstanbul metro istasyonlarına yerleştirileceği duyuruldu.
Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.
Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.
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